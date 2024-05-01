ຂ່າວສານ
ພິທີຊັກທຸງ “ໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ” ຢູ່ 2 ຝັ່ງແມ່ນ້ຳ ຮ່ຽນເລືອງ - ເບັນຫາຍ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 30 ເມສາ, ຢູ່ຖານຫຼັກເສົາທຸງທີ່ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານແຫ່ງຊາດພິເສດ 2 ຝັ່ງແມ່ນ້ຳ ຮ່ຽນເລືອງ - ເບັນຫາຍ, ແຂວງ ກວາງຈີ້, ໄດ້ຈັດພິທີຊັກທຸງ “ໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ” ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 49 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍພາກໃຕ້ຢ່າງສົມບູນ, ໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ (30 ເມສາ 1975 – 30 ເມສາ 2024), 52 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍແຂວງ ກວາງຈີ້ (01 ພຶດສະພາ 1972 – 01 ພຶດສະພາ 2024).
ທີ່ພິທີ, ທ່ານ ຮ່ວາງນາມ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ກວາງຈີ້ ໄດ້ຫວນຄືນອະນຸສອນທີ່ສະຫງ່າລາສີຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ; ພ້ອມທັງ, ເຊີດຊູບັນດາຄຸນງາມຄວາມດີ, ຕອບບຸນແທນຄຸນຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ບັນດາການເສຍສະຫຼະອັນໃຫຍ່ຫຼວງເພື່ອປົກປ້ອງເອກະລາດ, ເສລີພາບຂອງປະເທດຊາດຂອງລຸ້ນພໍ່ລຸ້ນອ້າຍ.
“ດ້ວຍເຈດຈຳນົງອົງອາດກ້າຫານ ແລະ ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ພັກ, ຕໍ່ການປະຕິວັດ, ຜ່ານຜ່າຄວາມເຈັບປວດ, ໂຫດຮ້າຍຂອງສົງຄາມ, ທະຫານ ແລະ ປະຊາຊົນ ກວາງຈີ້ ໄດ້ມີຄວາມອົງອາດກ້າຫານໃນການຕໍ່ສູ້. ໃນຕະຫຼອດຊຸມເດືອນ, ປີນັ້ນ, ທຸງທີ່ປັກຢູ່ຂົວ ຮ່ຽນເລືອງ, ເປັນຂີດເສັ້ນຂອງສະໜາມຮົບ, ຍັງປິວສະບັດຢ່າງສະຫງ່າງາມ, ກາຍເປັນຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ເຈດຈຳນົງໜຶ່ງດຽວຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທາງພາກເໜືອ - ພາກໃຕ້. ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈນັ້ນ, ເຈດຈຳນົງນັ້ນໄດ້ກາຍເປັນກຳລັງແຮງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ, ເພື່ອໃຫ້ທະຫານ ແລະ ປະຊາຊົນ ກວາງຈີ້ ພ້ອມກັບທົ່ວປະເທດ, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ, ຮຽງບ່າຮຽງໄຫຼ່ຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ລຳບາກນາໆປະການ, ຕໍ່ສູ້, ເສຍສະຫຼະຊີວິດຢ່າງພິລະອາດຫານ; ສ້າງບັນດາໄຊຊະນະທີ່ສະຫງ່າອົງອາດ”.