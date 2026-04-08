ຂ່າວສານ
ພາລະກິດ Artemis II ບູບສະຖິຕິນຳມະນຸດເຂົ້າອາວະກາດຍາວໄກທີ່ສຸດ
ວັນທີ 6 ເມສາ, ອົງການການບິນອາວະກາດ ອາເມລິກາ (NASA) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກຸ່ມຈຸບິນ Artemis II, ລວມມີນັກບິນສາມຄົນ ຊາວ ອາເມລິກາ ແມ່ນ: : Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koc ແລະ ຄົນໜຶ່ງຊາວ ການາດາ Jeremy Hansen ໄດ້ບິນໄປຍັງສະຖານທີ່ຫ່າງໄກທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດບັນດາ ຖ້ຽວບິນທີ່ມີຄົນຂັບ, ເມື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ເຂດເວຫາ ຢູ່ທາງຫຼັງດວງຈັນ.
ໃນການບິນມືທີ 6 ຂອງຍານອາວະກາດ Orion, ບັນດານັກບິນໄດ້ບິນກາຍໄລຍະເກືອບ 400.000 ກີໂລແມັດເມື່ອທຽບໃສ່ກັບໂລກ, ບູບສະຖິຕິກ່ອນນັ້ນໂດຍ ພາລະກິດ Apollo 13 ສ້າງຂຶ້ນເມື່ອປີ 1970. ຄາດວ່າ, ໃນມືສຸດທ້າຍ, ຍາມອາວະກາດ Apollo 13 ຈະບັນລຸໄລຍະຍາວທີ່ສຸດແມ່ນ 407.000 ກີໂລແມັດ, ໄກກ່ວາສະຖິຕິເກົ່າປະມານ 6.600 ກ່ວາ ກີໂລແມັດ.