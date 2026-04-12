ຂ່າວສານ
ພາສີອາກອນໃໝ່ຂອງ ທ່ານ Trump ປະເຊີນໜ້າກັບສິ່ງທ້າທາຍດ້ານນິຕິກຳຢູ່ສານການຄ້າສາກົນ
ວັນທີ 11 ເມສາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ຄາດວ່າ ສານການຄ້າສາກົນ ອາເມລິກາ ປະຈຳ ນິວຢອກ ຈະຮັບຟັງບັນດາການອ້າງເຫດຜົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງອັດຕາພາສີຊົ່ວຄາວ 10% ເຊິ່ງອຳນາດການປົກຄອງຂອງ ທ່ານ Donald Trump, ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ໄດ້ຈັດວາງຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້.
ເດືອນ ເມສາ 2025, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ໄດ້ຄັດອ້າງອີງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິດອຳນາດເສດຖະກິດສຸກເສີນລະຫວ່າງປະເທດ (IEEPA) ເພື່ອຖະແຫຼງການຂາດດຸນການຄ້າທີ່ແກ່ຍາວແມ່ນສະພາບການສຸກເສີນລະດັບຊາດ, ຈາກນັ້ນ ກໍ່ຈັດວາງອັດຕາພາສີຕໍ່ສິນຄ້ານຳເຂົ້າທົ່ວໂລກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນເດືອນ ກຸມພາ ຜ່ານມາ, ສານສູງສຸດ ອາເມລິກາ ຖືວ່າ ກົດໝາຍນີ້ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ນຳໃຊ້ພາສີອາກອນຄືດັ່ງເຄື່ອງມືເພື່ອຮັບມືກັບສະພາບການສຸກເສີນ, ບັງຄັບໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງຕ້ອງຊອກຫາມາດຕະການປ່ຽນແທນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທຳນຽບຂາວ ກໍ່ຫັນໄປຈັດວາງມາດຕາ 122 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄ້າປີ 1974, ອະນຸຍາດໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ ຈັດວາງພາສີທົ່ວໂລກສູງສຸດແມ່ນ 15% ພາຍໃນເວລາ 150 ວັນ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ລັກສະນະຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍເມື່ອໃຊ້ການຈັດວາງມາດຕາ 122 ກໍ່ພວມຖືກຕັ້ງເປັນຄຳຖາມ.
ບັນດານັກຊ່ຽວຊານຖືວ່າ ເລື່ອງຈັດວາງມາດຕາດັ່ງກ່າວໃຫ້ແກ່ບັນຫາຂາດດຸນການຄ້າແມ່ນບໍ່ເໝາະສົມກັບຈຸດປະສົງໃນເບື້ອງຕົ້ນ. ສະນັ້ນ, ສານການຄ້າສາກົນ ອາເມລິກາ ຈະຮັບຟັງການອ້າງອີງເຫດຜົນຂອງບັນດາຝ່າຍເພື່ອຍົກອອກຄຳຕັດສິນວ່າ ອັດຕາພາສີ 10% ໃນປະຈຸບັນແມ່ນຖືກຕາມກົດໝາຍຫຼືບໍ່.