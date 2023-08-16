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ຂ່າວສານ

ພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ -19, ເສດຖະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຟຶ້ນຟູຢ່າງແຮງດ້ວຍຫຼາຍທິດເດີນໃໝ່

ທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາແນໃສ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ
ວັນທີ 14 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສະຖາບັນບັນດິດວິທະຍາສາດ ສັງຄົມ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດດ້ວຍຫົວຂໍ້ວ່າ “ບາງບັນຫາກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ພາຍຫຼັງຜົນກະທົບຈາກໂຄວິດ -19”. ທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາແນໃສ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ; ຍົກອອກບັນດາຂໍ້ສະເໜີ, ການຕີລາຄາກາລະໂອກາດ ແລະ ຄວາມສາມາດຟື້ນຟູ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີບັນດານະໂຍບາຍພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ ຫຼັງໂຄວິດ -19.

ບັນດາຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ໄດ້ຕີລາຄາວ່າ: ນັບແຕ່ເວລາໂລກລະບາດໂຄວິດ -19 ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ, ພິເສດແມ່ນນັບແຕ່ເວລາບັນດາປະເທດເປີດປະຕູຄືນໃໝ່, ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຟື້ນຟູຢ່າງແຮງດ້ວຍຫຼາຍທິດເດີນໃໝ່. ພັກ, ລັດໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຫຼາຍນະໂຍບາຍໜູນຊ່ວຍ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງກສຍດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ສະດວກ, ຟື້ນຟູເສດຖະກິດ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ລັດຖະບານກໍ່ພວມຄ່ອຍໆເພີ່ມທະວີການລົງທຶນພາກລັດ, ຍົກອອກບັນດາບ້ວງເງິນກະຕຸ້ນຄວາມຕ້ອງການໃນໄລຍະຟື້ນຟູພື້ນຖານເສດຖະກິດ. ຫວຽດນາມ ພວມປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດທຳການຜະລິດ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ກຳມະກອນ, ຟື້ນຟູການສົ່ງອອກ, ຫລຸດຜ່ອນອັດຕາວິສາຫະກິດລົ້ມລະລາຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສັບປະດາວັດ​ທະ​ນະ​ທຳທ່ອງທ່ຽວໃນເຂດພູພຽງ ມົກເຈົາ ຈະຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 28 ສິງຫາ

ສັບປະດາວັດ​ທະ​ນະ​ທຳທ່ອງທ່ຽວໃນເຂດພູພຽງ ມົກເຈົາ ຈະຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 28 ສິງຫາ

ແຕ່ວັນທີ 28 ສິງຫາ ຫາ ວັນທີ 4 ກັນຍາ, ສັບປະດາວັດທະນະທຳທ່ອງທ່ຽວມີຫຼາຍການກິດຈະກຳທີ່ດຶງດູດໃຈຄື: ງານແຂ່ງຂັນສະແດງສິລະປະພື້ນເມືອງຊາວເຜົ່າມົ້ງ, ແນະນຳສິລະປະແຕ້ມລວດລາຍໃນຊຸດອາພອນຂອງຊາວເຜົ່າມົ້ງຮວາ; ຊອກຮູ້ວັດທະນະທຳ, ອາຫານພື້ນເມືອງ, ການເຄື່ອນໄຫວຊຸມຊົນຕາມທ້ອງຖະໜົນ…
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