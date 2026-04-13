ຂ່າວສານ
ພາກທີ1 ຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລຶກຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI ໄດ້ສຳເລັດເນື້ອໃນໂຄງການ
ພາກທີ 1 ຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລຶກ, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI ໄດ້ແກ່ຍາວແຕ່ວັນທີ 6 ເມສາ ຫາວັນທີ 12 ເມສາ 2026, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດເນື້ອໃນໂຄງການວາງອອກ. ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ສຸມໃສ່ເຂົ້າວຽກງານບຸກຄະລາກອນ.
ສິ່ງທີ່ເປັນໜ້າສົນໃຈນັ້ນແມ່ນ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ເລືອກເອົາທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ XV ເຈິ່ນແທັງເໝິ້ນ ສືບຕໍ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານປະເທດ ສສ. ຫວຽດນາມ ອາຍຸການ 2026 – 2031, ທ່ານ ຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງ ເລມິງຮຶງໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງດຳລົງຕຳແໜ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ ອາຍຸການ 2026 – 2031.
ຕາມແຜນການພາກທີ 2 ຂອງກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດຄັ້ງປະຖົມມະລຶກ ຈະດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 20 ເມສາ ຫາວັນທີ 23 ເມສາ.