ຂ່າວສານ
ພາກກາງ ຮີບເຮັ່ງຮັບມືກັບຄວາມດັນອາກາດຕ່ຳ ທີ່ອາດຈະເພີ່ມລະດັບຄວາມແຮງກາຍເປັນພາຍຸ
ນັບແຕ່ຕອນບ່າຍວັນທີ 18 ກັນຍາ, ຢູ່ແຂວງ ກວ໋າງບິ່ງ, ບັນດາຍານພາຫະນະຄືກ່ຳປັ່ນ, ເຮືອ ໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍໄປຍັງບ່ອນປອດໄພ. ເພື່ອເປັນເຈົ້າການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຕ້ານ, ຮັບມືກັບຄວາມດັນອາກາດຕ່ຳ, ກອງບັນຊາການທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນ ແຂວງ ກວ໋າງບິ່ງ ໄດ້ມີການຊີ້ນຳຢ່າງທັນການເຖິງບັນດາກົມກອງ ສືບຕໍ່ຕິດຕາມສະພາບການໃນບໍລິເວນຢ່າງໃກ້ຊິດ, ກຳແໜ້ນສະພາບການຜັນແປຂອງອາກາດ, ສົມທົບກັບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ສຳຫຼວດກວດກາບັນດາແຜນການ, ພິເສດ, ເປັນເຈົ້າການຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນຢູ່ບັນດາໝູ່ບ້ານເຂດຊາຍແດນທີ່ຢູ່ໃກ້ໂນນພູທີ່ມີຄວາມສ່ຽງເກີດດິນເຊາະເຈື່ອນ, ນ້ຳໄຫຼຊຸ ໄປຍັງບ່ອນທີ່ປອດໄພ; ກວດກາ ແລະ ເພີ່ມປະລິມານສະບຽງອາຫານສຳຮອງຕື່ມອີກ...
ໃນວັນທີ 19 ກັນຍານີ້, ພະແນກສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງແຂວງ ກວ໋າງນາມ ກໍໄດ້ໃຫ້ນັກຮຽນພັກຮຽນ.