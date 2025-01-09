ຂ່າວສານ
ພັນລະຍາເລຂາທິການໃຫຍ່ ພົບປະກັບກຸ່ມແມ່ຍິງປະຊາຄົມ ອາຊຽນ ປະຈໍາ ຮ່າໂນ້ຍ ເນື່ອງໃນໂອກາດຕົ້ນປີໃໝ່
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 8 ມັງກອນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກຸ່ມແມ່ຍິງປະຊາຄົມ ອາຊຽນ ປະຈຳ ຮ່າໂນ້ຍ (AWCH) ໄດ້ຈັດງານພົບປະເນື່ອງໃນໂອກາດຕົ້ນປີໃໝ່ 2025. ເຂົ້າຮ່ວມເຫດການ ມີທ່ານນາງ ໂງເຟືອງລີ, ພັນລະຍາທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ; ທ່ານນາງ ຫວູທິບິກງອກ, ພັນລະຍາທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ, ປະທານກຽດຕິມະສັກກຸ່ມແມ່ຍິງປະຊາຄົມ ອາຊຽນ ປະຈຳ ຮ່າໂນ້ຍ; ທ່ານນາງ ເລທິທູຮັ່ງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ. ເຂົ້າຮ່ວມງານພົບປະດັ່ງກ່າວຍັງມີເອກອັກຄະລັດຖະທູດຍິງ, ພັນລະຍາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ການນຳ ແລະ ພະນັກງານເພດຍິງຂອງສະຖານທູດບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ແລະ ບາງປະເທດຄູ່ຮ່ວມມື ປະຈຳ ຮ່າໂນ້ຍ, ພັນລະຍາການນຳກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອີກດ້ວຍ.
ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາງ ເລທິທູຮັ່ງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ໃນໄລຍະຜ່ານມາ AWCH ໄດ້ຈັດຫຼາຍກິດຈະກຳແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ, ພ້ອມທັງເຊື່ອໝັ້ນວ່າ AWCH ຈະສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ບົດບາດ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງແມ່ຍິງໃນສັງຄົມ ແລະ ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງຄວາມສາມັກຄີ ອາຊຽນ ແລະ ການພັດທະນາຢ່າງວັດທະນາຖາວອນຂອງປະຊາຄົມ ອາຊຽນ; ພ້ອມທັງຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ຫວຽດນາມ ເພື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່.
ກໍໃນເຫດການດັ່ງກ່າວ, ທ່ານນາງ ໂງເຟືອງລີ, ພັນລະຍາທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປີນີ້, ຫວຽດນາມ ມີຫຼາຍເຫດການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສຳຄັນຂອງປະເທດຊາດ, ໃນນັ້ນ ມີພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນເຂົ້າຮ່ວມ ອາຊຽນ ຂອງ ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 20 ປີ; ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນວ່າ ຍາມໃດກໍພ້ອມທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນ, ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບບັນດາສະມາຊິກໃນກຸ່ມ AWCH ສ້າງເປັນຂົວຕໍ່ມິດຕະພາບ, ສາມັກຄີໃນພາກພື້ນເພື່ອພ້ອມກັນພັດທະນາ.