ຂ່າວສານ
ພັດທະນາເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳແດງ ເປັນສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ກຸມພາ, ຢູ່ແຂວງ ກວາງນິງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດໂຄງການດຳເນີນງານຂອງລັດຖະບານ ສຳລັບການປະຕິບັດມະຕິເລກທີ 30 ລົງວັນທີ 23 ພະຈິກ 2022 ຂອງກົມການເມືອງ ກ່ຽວກັບທິດທາງພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ຮັບປະກັນການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳແດງຮອດປີ 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2045 ແລະ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນເຂດ, ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຮ່ວມສຳພັນພັດທະນາ - ປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ - ຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ”.
ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍພັດທະນາເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳແດງໃຫ້ກາຍເປັນເຂດພັດທະນາໄວ, ຍືນຍົງ, ມີໂຄງປະກອບເສດຖະກິດເໝາະສົມ, ເຂັ້ມຂົ້ນໄປດ້ວຍສີສັນວັດທະນະທຳຂອງຊາດ; ອຸດສາຫະກຳ, ການບໍລິການທັນສະໄໝ ແລະ ກະສິກຳ, ເຕັກໂນໂລຢີສູງ, ອົງຄະທາດ, ຂຽວ, ໝູນວຽນ, ມີມູນຄ່າເສດຖະກິດສູງ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຈົ່ງສຸມໃສ່ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ພິເສດແມ່ນໂຄງລ່າງຍຸດທະສາດຮ່ວມສຳພັນລະຫວ່າງເຂດ, ພາກ ແລະ ສາກົນ. ສຸມໃສ່ພັດທະນາການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຫັນເປັນສີຂຽວ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ເສດຖະກິດພູມປັນຍາ, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.