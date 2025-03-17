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ຂ່າວສານ

ພັດ​ທະ​ນາ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ປ້ອ​ງ​ກັນ​ຊາດ ກາຍ​ເປັນ​ຂົງ​ເຂດ​ປາຍ​ແຫຼມ​ຂອງ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຈົ່ງສືບຕໍ່ສົມທົບກັບກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ພັກ, ລັດກ່ຽວກັບບັນດາແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍພັດທະນາອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດ ເພື່ອຕອບສະໜອງໜ້າທີ່ໃນສະພາບການໃໝ່.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢ້ຽມຊົມການວາງສະແດງຜະລິດຕະພັນ

“ການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດ ກາຍເປັນຂົງເຂດປາຍແຫຼມຂອງອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດ”. ນີ້ແມ່ນຄຳຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໃນການເຮັດວຽກກັບກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການກ່ຽວກັບໝາກຜົນການເຄື່ອນໄຫວຄົ້ນຄວ້າ, ຜະລິດອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດເຕັກໂນໂລຢີສູງ ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 15 ມີນາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.

        ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ບົນພື້ນຖານການຕີລາຄາບັນດາໝາກຜົນ, ບົດຮຽນປະສົບການຂອງປີ 2024, ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຈົ່ງສືບຕໍ່ສົມທົບກັບກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ພັກ, ລັດກ່ຽວກັບບັນດາແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍພັດທະນາອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດ ເພື່ອຕອບສະໜອງໜ້າທີ່ໃນສະພາບການໃໝ່; ສືບຕໍ່ສົມທົບກັບກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງແຮງສັງລວມພັດທະນາອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດທີ່ທັນສະໄໝ, ຮັບໃຊ້ບັນດາເປົ້າໝາຍ, ໜ້າທີ່ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດໃນສັງກາດໃໝ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ພື້ນ​ຖານ​ພັດ​ທະ​ນາ​ສູນ​ການ​ເງິນ​ສາ​ກົນ

ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ພື້ນ​ຖານ​ພັດ​ທະ​ນາ​ສູນ​ການ​ເງິນ​ສາ​ກົນ

ດ້ວຍເປົ້າໝາຍສ້າງສູນການເງິນສາກົນ ບໍ່ພຽງແຕ່ຮັບໃຊ້ຄວາມຕ້ອງການກ່ຽວກັບທຶນຮອນ ແລະ ບັນດາຄຳຮຽກຮ້ອງກ່ຽວກັບການເງິນຂອງ ຫວຽດນາມ ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງຮັບໃຊ້ໂລກອີກດ້ວຍ, ຫວຽດນາມ ມີພື້ນຖານເພື່ອປະຕິບັດເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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