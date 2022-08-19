ຂ່າວສານ
ພັດທະນາການພົວພັນມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືທີ່ເປັນມູນເຊື້ອລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ກາຢັກສະຖານ ກ່ວາອີກ
ທ່ານປາດຖະໜາວ່າ ສອງຝ່າຍຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ມີທ່າແຮງຄື: ກະສິກຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການຂົນສົ່ງ…, ຊົມເຊີຍແຜນການເປີດສາຍການບິນໂດຍກົງລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ກາຢັກສະຖານ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ຕ້ອນຮັບທ່ານ Mukhtar Tileuberdi, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ກາຢັກສະຖານ
ວັນທີ 18 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Mukhtar Tileuberdi, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ກາຢັກສະຖານ ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບເນື່ອງໃນໂອກາດມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ວັນທີ 17 – 18 ສິງຫາ 2022, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ໄດ້ຕີລາຄາສູງການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ກາຢັກສະຖານ ກົງກັບໂອກາດການສະເຫຼີມສະຫຼອງ 30 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດລະຫວ່າງສອງປະເທດ (1992 – 2022). ທ່ານປະທານປະເທດ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍເສີມຂະຫຍາຍທ່າໄດ້ປຽບຂອງສັນຍາການຄ້າເສລີລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະຫະພັນເສດຖະກິດ ອາຊີ - ເອີລົບ (EAEU) ທີ່ ກາຢັກສະຖານ ເປັນສະມາຊິກ; ທ່ານປາດຖະໜາວ່າ ສອງຝ່າຍຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ມີທ່າແຮງຄື: ກະສິກຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການຂົນສົ່ງ…, ຊົມເຊີຍແຜນການເປີດສາຍການບິນໂດຍກົງລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ກາຢັກສະຖານ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ກາຢັກສະຖານ Mukhtar Tileuberdi ຢັ້ງຢືນວ່າ: ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນສຳລັບ ກາຢັກສະຖານ ຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ; ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ: ກາຢັກສະຖານ ປາດຖະໜາຢາກຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາຂົງເຂດຄື: ເສດຖະກິດ - ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ການເງິນ, ການສຶກສາ - ບຳລຸງສ້າງ, ວັດທະນະທຳ - ທ່ອງທ່ຽວ, ຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ, ພະລັງງານສະອາດ, ເຕັກໂນໂລຊີສູງ.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນແລະ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ກາຢັກສະຖານ Mukhtar Tileuberdi (ພາບ:TTXVN)
ດຳເນີນການພົບປະໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ໄດ້ເຈລະຈາກັບທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ກາຢັກສະຖານ Mukhtar Tileuberdi.
ສອງຝ່າຍໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບັນດາຂົງເຂດການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍຢ່າງ ເລິກເຊິ່ງ ແລະ ກ້ວາງຂວາງ, ພ້ອມທັງແບ່ງປັນກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ. ສອງຝ່າຍເນັ້ນໜັກສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ, ພິເສດແມ່ນບັນດາຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ. ກ່ຽວກັບດ້ານເສດຖະກິດ, ສອງຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບຄວນໝູນໃຊ້ກາລະໂອກາດຂອງສັນຍາການຄ້າເສລີທີ່ໄດ້ລົງນາມລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະຫະພັນ ເສດຖະກິດ ອາຊີ - ເອີລົບ (EAEU) ທີ່ ກາຢັກສະຖານ ເປັນສະມາຊິກໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນກ່ວາອີກ, ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ກາຢັກສະຖານ ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ - ການຄ້າ ແລະ ວິທະຍາສາດ - ເຕັກນິກໂດຍໄວ; ຄົ້ນຄ້ວາຄວາມສາມາດສ້າງຕັ້ງອົງການຮ່ວມທຸລະກິດຜະລິດໃນຂົງເຂດທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຄື: ຕ່ຳແຜ່ນຕັດຫຍິບ, ປຸ່ງແຕ່ງສະບຽບອາຫານ, ສ້າງເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກເພື່ອໃຫ້ສິນຄ້າໄດ້ສຳຜັດຕະຫຼາດຂອງກັນ.
ສອງຝ່າຍກໍ່ເນັ້ນໜັກຄວາມຈຳເປັນຂອງການຮັກສາສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ; ເຫັນດີເປັນເອກະພາບເພີ່ມທະວີການສົມທົບຢູ່ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ, ເວທີປາໄສພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ພິເສດແມ່ນ ສປຊ ກໍ່ຄືເວທີປາໄສສົມທົບກັນເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ບັນດາມາດຕະການສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ອາຊີ (CICA) ເຊິ່ງ ກາຢັກສະຖານ ພວມຮັບຜິດຊອບເປັນປະທານ ອາຍຸການ 2020 – 2022.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)