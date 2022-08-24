ຂ່າວສານ
ພັດທະນາການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ລາວ - ຫວຽດນາມ ກ້າວເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີວ່າ ໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສອງປະເທດຈະສາມັກຄີ, ເປັນເອກະພາບກ່ວາອີກ, ຕັ້ງໜ້າສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ຊຸກຍູ້ການພົວພັນ “ມິດຕະພາບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່” ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃຫ້ນັບມື້ນັບກ້າວເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທດຈິງ ...
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນກະຊວງຍຸຕິທຳ ສປປ ລາວ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 22 ສິງຫາ, ທີ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ໄພວີ ສີບົວລິພາ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ສປປ ລາວ ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນກະຊວງຍຸຕິທຳ ລາວ ມາຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີວ່າ ໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສອງປະເທດຈະສາມັກຄີ, ເປັນເອກະພາບກ່ວາອີກ, ຕັ້ງໜ້າສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ຊຸກຍູ້ການພົວພັນ “ມິດຕະພາບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່” ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃຫ້ນັບມື້ນັບກ້າວເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກ່ວາອີກ, ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍໃຫ້ແຕ່ລະປະເທດສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງຕິດພັນກັບການຕັ້ງໜ້າເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກ້ວາງຂວາງ, ມີປະສິດທິຜົນ, ໃນນັ້ນມີການສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດສອງປະເທດຮ່ວມມື, ລົງທຶນຢູ່ແຕ່ລະປະເທດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢັ້ງຢືນ ຈະສະໜັບສະໜູນການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງກະຊວງຍຸຕິທຳສອງປະເທດ, ຫວຽດນາມ ກຽມພ້ອມສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍ ລາວ ໃນຂົງເຂດກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳ, ພິເສດແມ່ນຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນໃນການສ້າງສຳເລັດລະບຽບການ, ສ້າງລັດແຫ່ງກົດໝາຍສັງຄົມນິຍົມ; ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ຕັ້ງໜ້າແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາລວມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງສັນຊາດຂອງປະຊາຊົນທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃກ້ເຂດຊາຍແດນລວມຂອງສອງປະເທດ; ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນກັນໃນບັນດາເວທີປາໄສກ່ຽວກັບກົດໝາຍຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ພາກພື້ນ.
ສ່ວນທ່ານ ໄພວີ ສີບົວລິພາ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ສປປ ລາວ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ຍາມໃດລາວ ກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນ, ປາດຖະໜາຢາກຮັກສາ, ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ ແລະ ພັດທະນາການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດລາວ - ຫວຽດນາມ ກ້າວເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນໃນທຸກຂົງເຂດ, ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຢູ່ແຕ່ລະປະເທດ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)