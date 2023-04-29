ຂ່າວສານ
ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຈະຈາລຶກບຸນຄຸນຂອງບັນດານັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດຕະຫຼອດໄປ
ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 48 ປີແຫ່ງວັນປດປ່ອຍພາກໃຕ້ ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ (ວັນທີ 30 ເມສາ 1975 – 30 ເມສາ 2023), ຕອນບ່າຍວັນທີ 28 ເມສາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ພົບປະກັບຜູ້ຕາງໜ້າຄະນະຕິດຕໍ່ພົວພັນແນວຮົບ ໄຕງວຽນ B3 - ກົມກອງ 3.
ຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ສົງຄາມປົດປ່ອຍຊາດທີ່ແກ່ຍາວ 30 ກວ່າປີຂອງປະຊາຊົນ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງ ພັກ ແມ່ນໄລຍະປະຫວັດສາດທີ່ສະຫງ່າອົງອາດໃນພາລະກິດສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກຊາຂອງຊາດ. ເຖິງແນວນັ້ນກໍ່ຕາມ, ບັນດາຄວາມເຈັບປວດ, ການເສຍສະຫຼະຍ້ອນສົງຄາມຍັງປະກົດຕົວຢູ່ຫຼາຍຄອບຄົວ. ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຈະຈາລຶກບຸນຄຸນຂອງບັນດານັກຮົບວິລະຊົນ, ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ, ບັນດາອະດີດນັກຮົບ, ໃນນັ້ນມີບັນດານັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ, ທະຫານເຈັບປວຍ, ອະດີດນັກຮົບຂອງແນວຮົບ ໄຕງວຽນ B3 - ກົມກອງ 3 ຕະຫຼອດໄປ. ທ່ານປະທານປະເທດສະເໜີບັນດາອະດີດນັກຮົບ ຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ; ເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ແກ່ລູກຫຼານ, ສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນໃນການດຳລົງຊີວິດ.