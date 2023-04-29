Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຈະຈາລຶກບຸນຄຸນຂອງບັນດານັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດຕະຫຼອດໄປ

ສົງຄາມປົດປ່ອຍຊາດທີ່ແກ່ຍາວ 30 ກວ່າປີຂອງປະຊາຊົນ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງ ພັກ ແມ່ນໄລຍະປະຫວັດສາດທີ່ສະຫງ່າອົງອາດໃນພາລະກິດສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກຊາຂອງຊາດ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ພົບປະກັບຜູ້ຕາງໜ້າຄະນະຕິດຕໍ່ພົວພັນແນວຮົບ ໄຕງວຽນ B3 - ກົມກອງ 3 (ພາບ: TTXVN)

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 48 ປີແຫ່ງວັນປດປ່ອຍພາກໃຕ້ ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ (ວັນທີ 30 ເມສາ 1975 – 30 ເມສາ 2023), ຕອນບ່າຍວັນທີ 28 ເມສາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ພົບປະກັບຜູ້ຕາງໜ້າຄະນະຕິດຕໍ່ພົວພັນແນວຮົບ ໄຕງວຽນ B3 - ກົມກອງ 3.

ຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ສົງຄາມປົດປ່ອຍຊາດທີ່ແກ່ຍາວ 30 ກວ່າປີຂອງປະຊາຊົນ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງ ພັກ ແມ່ນໄລຍະປະຫວັດສາດທີ່ສະຫງ່າອົງອາດໃນພາລະກິດສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກຊາຂອງຊາດ. ເຖິງແນວນັ້ນກໍ່ຕາມ, ບັນດາຄວາມເຈັບປວດ, ການເສຍສະຫຼະຍ້ອນສົງຄາມຍັງປະກົດຕົວຢູ່ຫຼາຍຄອບຄົວ. ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຈະຈາລຶກບຸນຄຸນຂອງບັນດານັກຮົບວິລະຊົນ, ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ, ບັນດາອະດີດນັກຮົບ, ໃນນັ້ນມີບັນດານັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ, ທະຫານເຈັບປວຍ, ອະດີດນັກຮົບຂອງແນວຮົບ ໄຕງວຽນ B3 - ກົມກອງ 3 ຕະຫຼອດໄປ. ທ່ານປະທານປະເທດສະເໜີບັນດາອະດີດນັກຮົບ ຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ; ເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ແກ່ລູກຫຼານ, ສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນໃນການດຳລົງຊີວິດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອາ​ຊຽນ ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ວິ​ໄສ​ທັດ ອາ​ຊຽນ ຮອດ​ປີ 2045 ທີ່​ມີ​ລັກ​ສະ​ນະ​ຮອບ​ດ້ານ ແລະ ກວມ​ລວມ

ອາ​ຊຽນ ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ວິ​ໄສ​ທັດ ອາ​ຊຽນ ຮອດ​ປີ 2045 ທີ່​ມີ​ລັກ​ສະ​ນະ​ຮອບ​ດ້ານ ແລະ ກວມ​ລວມ

ປະຈຸບັນ, ກຸ່ມປະຕິບັດວຽກງານຂັ້ນສູງ ກ່ຽວກັບວິໄສທັດປະຊາຄົມ ອາຊຽນ ຫຼັງປີ 2025 (HLTF-ACV) ພວມຮຽບຮຽງຮ່າງບົດວິໄສທັດ ອາຊຽນ ຮອດປີ 2045.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top