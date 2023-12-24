ຂ່າວສານ
ພັກ, ລັດ ຍາມໃດກໍ່ເຄົາລົບ ແລະ ຮັບປະກັນສິດເສລີໃນການເຫຼື້ອມໃສ, ເຊື່ອຖືສາສະໜາຂອງປະຊາຊົນ
ແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ແມ່ນ ຍາມໃດກໍ່ເຄົາລົບ ແລະ ຮັບປະກັນສິດເສລີໃນການເຫຼື້ອມໃສ, ເຊື່ອຖືສາສະໜາ ຂອງ ປະຊາຊົນ; ພັກ, ລັດໄດ້ ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ບັນດາອົງການສາສະໜາເຄື່ອນໄຫວຖືກຕ້ອງການຂໍ້ກຳນົດຂອງລັດຖະທຳມະນູດ ແລະ ກົດໝາຍ; ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາຄຸນຄ່າທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ຄຸນສົມບັດອັນດີງາມ ແລະ ແຫຼ່ງກຳລັງຂອງສາສະໜາ ໃຫ້ແກ່ວິວັດການພັດທະນາຂອງປະຊາຊາດ. ທ່ານຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄືດັ່ງກ່າວ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ທັນວາ, ເມື່ອນຳໜ້າຄະນະປະຕິງານຂອງພັກ, ລັດ, ຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ອວຍພອນວັນບຸນ ຄຼິດສະມາດ ຢູ່ ແຂວງ ເກິ່ນເທີ.
ທ່ານໄດ້ອວຍພອນວັນບຸນ ຄຼິດສະມາດ 2023 ໄປຍັງບັນດາ ສັງຄະລາດ, ຄຸນພໍ່ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຊາວຄຼິດ ຢູ່ເກິນເທີ ຈົ່ງມີສຸຂະພາບເຂັ້ມແຂງ, ມີຄວາມມ່ວນຊືນ, ຕ້ອນຮັບ ວັນບຸນຄຼິດສະມາດ 2023 ແລະ ປີໃໝ່ສາກົນ 2024 ຢ່າງສະຫງົບສຸກ ແລະ ຜາສຸກ. ທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເໝິ້ນ ເນັ້ນໜັ້ກວ່າ ກົດໝາຍຂອງ ລັດ ກ່ຽວກັບການເຫຼື້ອມໃສ, ສາສະໜາ ນັບມື້ນັບສົມບູນແບບ. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເຫຼື້ອມໃສ, ສາສະໜາ ແລະ ບັນດາເອກະສານແນະນຳປະຕິບັດ ໄດ້ເຂົ້າສູ່ຊີວິດຕົວຈິງ, ຮັບປະກັນ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂຢ່າງສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ມີຍົກສັກຕຳແໜ່ງ, ສາສະນິກກະຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ສາສະໜາ ໃນນັ້ນມີບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ, ຜູ້ມີຍົກສັກຕຳແໜ່ງ, ສາສະນິກກະຊົນ, ຊາວຄຼິດ.