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ຂ່າວສານ

ພະ​ບາດ​ສົມ​ເດັດ​ ກຳ​ປູ​ເຈຍ ເດີນ​ທາງ​ມາ​ຮອດ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ລັດ​ຖະ​ກິດ​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ

ຄາດວ່າ ພະບາດສົມເດັດ Norodom Sihamoni ຈະມີການພົບປະສອງຝ່າຍ, ພົບປະກັບການນຳຂັ້ນສູງສຸດຂອງ ຫວຽດນາມ; ຜ່ານນັ້ນ ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ ຕາມທິດນຳທີ່ວ່າ “ບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງທີ່ດີງາມ, ມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ, ຍືນຍົງຍາວນານ” ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ.
ການຕ້ອນຮັບພະບາດສົມເດັດ ກຳປູເຈຍ Norodom Sihamoni ຢູ່ສະໜາມບິນ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ພະຈິກ, ພະບາດສົມເດັດ ກຳປູເຈຍ reah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni ໄດ້ເດີນທາງມາຮອດ ຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ ແຕ່ວັນທີ 28 – 29 ພະຈິກ, ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ. ມາຕ້ອນຮັບຢູ່ສະໜາມບິນສາກົນ ໂນ້ຍບາຍ, ລວມມີ: ທ່ານ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ; ທ່ານ ຮ່າມິງຫາຍ ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ; ທ່ານ ຫງວຽນຮຸຍຕັງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ກຳປູເຈຍ.

ໃນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້, ຄາດວ່າ ພະບາດສົມເດັດ Norodom Sihamoni ຈະມີການພົບປະສອງຝ່າຍ, ພົບປະກັບການນຳຂັ້ນສູງສຸດຂອງ ຫວຽດນາມ; ຜ່ານນັ້ນ ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ ຕາມທິດນຳທີ່ວ່າ “ບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງທີ່ດີງາມ, ມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ, ຍືນຍົງຍາວນານ” ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຳ​ມະ​ນາ​ທິດ​ສະ​ດີ​ຄັ້ງ​ທີ 11 ລະ​ຫວ່າງ​ພັກ​ຄອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ພັກ ປະ​ຊາ​ຊົນ​ປະ​ຕິ​ວັດ ລາວ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຳ​ມະ​ນາ​ທິດ​ສະ​ດີ​ຄັ້ງ​ທີ 11 ລະ​ຫວ່າງ​ພັກ​ຄອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ພັກ ປະ​ຊາ​ຊົນ​ປະ​ຕິ​ວັດ ລາວ

ວັນທີ 28 ພະຈິກ, ຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ທາງພາກເໜືອ ລາວ, ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມສຳມະນາທິດສະດີຄັ້ງທີ 11 ລະຫວ່າງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ພັດທະນາເສດຖະກິດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ - ປະສົບການຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ”.
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