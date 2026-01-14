Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ຜົ​ນ​ງານ​ດ້ານເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ພະ​ຍານຫຼັກ​ຖານ​ໃຫ້​ແກ່​ແນວ​ທາງ​ນຳ​ພາ​ອັນ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຂອງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ

“ຜົນງານດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນພະຍານຫຼັກຖານໃຫ້ແກ່ແນວທາງນຳພາອັນຖືກຕ້ອງຂອງພັກກອມມູນິດ”. ສິ່ງດັ່ງກ່າວໂດຍທ່ານ Wulf Gallert, ຫົວໜ້າຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງພັກຝ່າຍຊ້າຍ ເຢຍລະມັນ (Die Linke), ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ໃນການແລກປ່ຽນກັບນັກຂ່າວສຳນັກຂ່າວສານຢູ່ ເຢຍລະມັນ, ກ່ອນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ.
ມູມໜຶ່ງຂອງນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ (ພາບປະກອບ: TTXVN)
ເມື່ອເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຈະມາເຖິງ, ທ່ານໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ນີ້ແມ່ນເຫດການການເມືອງທີ່ມີຄວາມໝາຍພິເສດ. ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ໄດ້ຮັບຄວາມຄາດຫວັງວ່າ ຈະວາງອອກບັນດານະໂຍບາຍຊີ້ຂາດໃໝ່, ຍູ້ແຮງວິວັດທະນາການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ປັບປຸງວຽກງານການຈັດຕັ້ງໃຫ້ສົມບູນແບບ. ໃນອະນາຄົດ, ທ່ານຖືວ່າ ເລື່ອງຮັກສາວິວັດການປຶກສາຫາລືຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ຮັບຟັງຄຳເຫັນຈາກປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນວັນນະ, ພິເສດແມ່ນບຸກຄົນທີ່ສ້າງຄຸນຄ່າໂດຍກົງໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ, ຈະແມ່ນຂໍ້ກຸນແຈເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ຜົນສຳເລັດຫຼາຍຢ່າງກວ່າອີກ. ສະແດງຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈຕໍ່ນ້ຳໃຈມິດຕະພາບອັນເປັນມູນເຊື້ອທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານລະຫວ່າງສອງພັກ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການເພີ່ມພູນຄູນສ້າງຜ່ານຫຼາຍທົດສະວັດນັ້ນ, ທ່ານ Wulf Gallert, ຫົວໜ້າຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງພັກຝ່າຍຊ້າຍ ເຢຍລະມັນ ເນັ້ນໜັກວ່າ ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ພັກຝ່າຍຊ້າຍ ເຢຍລະມັນ ພວມຢູ່ໃນໄລຍະພັດທະນາທີ່ຈົບງາມທີ່ສຸດ; ທ່ານປາດຖະໜາວ່າ ສອງຝ່າຍຈະສືບຕໍ່ຮັກສາກົນໄກແລກປ່ຽນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ຜ່ານນັ້ນ ຊ່ວຍປັບປຸງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບບົນພື້ນຖານຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງປະຊາຊົນສອງປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

