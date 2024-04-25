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ຂ່າວສານ

ຜູ້​ແທນ​ຊາວ​ໜຸ່ມ​ເຍົາ​ວະ​ຊົນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຢາມ ດ້ຽນ​ບຽນ​ຝູ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 24 ເມສາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ໄດ້ດຳເນີນພິທີເລີ່ມດຳເນີນບັ້ນເຄື່ອນໄຫວ “ດ້ຽນບຽນຝູ - ຄາດຫວັງແຫ່ງປະເທດຊາດ”, ໂດຍສູນກາງຊາວໜຸ່ມຄອມມູນິດ ໂຮ່ຈີມິນ ຈັດຂຶ້ນ.
ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມບັ້ນເຄື່ອນໄຫວຈະໄປຢ້ຽມຢາມບັນດາເຂດຮ່ອງຮອຍສະຖານປະຫວັດສາດ ຢູ່ ດ້ຽນບຽນ (ພາບ: toquoc.vn)

ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມບັ້ນເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວຈະໄປຢ້ຽມຢາມບັນດາເຂດຮ່ອງຮອຍສະຖານປະຫວັດສາດ; ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ບັນດາຄອບຄົວທີ່ມີຄຸນງາມຄວາມດີຕໍ່ການປະຕິວັດ, ຄອບຄົວເປົ້າໝາຍນະໂຍບາຍ; ມອບບັນດາກິດຈະກຳຊາວໜຸ່ມໃຫ້ແກ່ບັນດາຄອບຄົວ, ນັກຮຽນທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ການຊ່ວຍເຫຼືອແຂວງ ດ້ຽນບຽນ ແລະ ບັນດາທ້ອງຖິ່ນໃນຂອບເຂດບັ້ນເຄື່ອນໄຫວນີ້ ລວມມູນຄ່າກວ່າ 7,6 ຕື້ດົ່ງ (ປະມານ 300.000 USD). ທ່ານ ຫງວຽນຖ໋າຍອານ, ຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາສຶກສາສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ບັ້ນເຄື່ອນໄຫວນີ້ ໄດ້ປະຕິບັດບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຊ່ວຍໜູນສັງຄົມ. ພິເສດ, ຜ່ານການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆຈະຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊີນ, ອະນຸຊົນ ທີ່ການທັດສະນະຕົວຈິງ, ຜ່ານນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າເອງ ຈະເປັນຜູ້ແຜ່ກະຈາຍມູນເຊື້ອປະຫວັດສາດອັນສະຫງ່າອົງອາດຂອງຊາດ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ຄ້າ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ນຳ​ເຂົ້​າ ເຂດ​ໄຕ​ງວຽນ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ຄ້າ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ນຳ​ເຂົ້​າ ເຂດ​ໄຕ​ງວຽນ

ກອງປະຊຸມຈະສຸມໃສ່ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບການຮ່ວມມື, ເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບ ໃນການຜະລິດຍົກສູງຄຸນຄ່າຂອງ ຜະລິດຕະພັນສົ່ງອອກຂອງເຂດໄຕງວຽນ, ເຊື່ອມຕໍ່ເຂດ ໄຕງວຽນໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສົ່ງເສີມການຄ້າ ແລະ ການນຳເຂົ້າສົ່ງອອກຕາມຂອບຂະໜາດເປັນມືອາຊີບ.
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