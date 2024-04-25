ຂ່າວສານ
ຜູ້ແທນຊາວໜຸ່ມເຍົາວະຊົນທົ່ວປະເທດເດີນທາງໄປຢາມ ດ້ຽນບຽນຝູ
ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມບັ້ນເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວຈະໄປຢ້ຽມຢາມບັນດາເຂດຮ່ອງຮອຍສະຖານປະຫວັດສາດ; ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ບັນດາຄອບຄົວທີ່ມີຄຸນງາມຄວາມດີຕໍ່ການປະຕິວັດ, ຄອບຄົວເປົ້າໝາຍນະໂຍບາຍ; ມອບບັນດາກິດຈະກຳຊາວໜຸ່ມໃຫ້ແກ່ບັນດາຄອບຄົວ, ນັກຮຽນທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ການຊ່ວຍເຫຼືອແຂວງ ດ້ຽນບຽນ ແລະ ບັນດາທ້ອງຖິ່ນໃນຂອບເຂດບັ້ນເຄື່ອນໄຫວນີ້ ລວມມູນຄ່າກວ່າ 7,6 ຕື້ດົ່ງ (ປະມານ 300.000 USD). ທ່ານ ຫງວຽນຖ໋າຍອານ, ຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາສຶກສາສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ບັ້ນເຄື່ອນໄຫວນີ້ ໄດ້ປະຕິບັດບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຊ່ວຍໜູນສັງຄົມ. ພິເສດ, ຜ່ານການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆຈະຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊີນ, ອະນຸຊົນ ທີ່ການທັດສະນະຕົວຈິງ, ຜ່ານນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າເອງ ຈະເປັນຜູ້ແຜ່ກະຈາຍມູນເຊື້ອປະຫວັດສາດອັນສະຫງ່າອົງອາດຂອງຊາດ”.