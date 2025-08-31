Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຜູ້​ຮັກ​ສາ​ການ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ໄທ ຖະ​ແຫຼງ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ໃໝ່​ໂດຍ​ໄວ

ໃນການປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວໂດຍມີການນຳບັນດາພັກເພື່ອໄທ, ຊາດພັດທະນາ, ປະຊາຊາດ, ຊາດໄທພັດທະນາ ແລະ ປະຊາທິປະໄຕ, ທ່ານຮັກສາການນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Phumtham Wechayachai ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພັນທະມິດບັນດາພັກໃນລັດຖະບານເກົ່າ ຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການຮັກສາ ແລະ ຈະເຄື່ອນໄຫວຕາມນາມຂອງລັດຖະບານຊົ່ວຄາວ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງທ່ານ.
ທ່ານນາງ ແພທອງທານ ຊິນນະວັດ ກ່າວຄຳເຫັນພາຍຫຼັງຖືກປົດຕຳແໜ່ງ ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 29 ສິງຫາ (ພາບ: Reuters/Chalinee Thirasupa)

ພາຍຫຼັງສານລັດຖະທຳມະນູນ ໄທ ປະກາດປົດຕຳແໜ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີສຳລັບທ່ານນາງ ແພທອງທານ ຊິນນະວັດ, ເຮັດໃຫ້ທັງຄະນະລັດຖະບານຂອງທ່ານນາງຖືກປົດຕຳແໜ່ງໄປຕາມ, ຮັກສາການນາຍົກລັດຖະມົນຕີ  ທ່ານ Phumtham Wechayachai ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະຊຸກຍູ້ການສ້າງຕັ້ງລັດຖະບານໃໝ່ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງພັກ ເພື່ອໄທ.

ວັນທີ 29 ສິງຫາ, ໃນການປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວໂດຍມີການນຳບັນດາພັກເພື່ອໄທ, ຊາດພັດທະນາ, ປະຊາຊາດ, ຊາດໄທພັດທະນາ ແລະ ປະຊາທິປະໄຕ, ທ່ານຮັກສາການນາຍົກລັດຖະມົນຕີ  Phumtham Wechayachai ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພັນທະມິດບັນດາພັກໃນລັດຖະບານເກົ່າ ຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການຮັກສາ ແລະ ຈະເຄື່ອນໄຫວຕາມນາມຂອງລັດຖະບານຊົ່ວຄາວ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງທ່ານ.

ພັກເພື່ອໄທ ຄາດວ່າ ສະເໜີທ່ານ Chaikasem Nitisiri ເປັນຜູ້ອອກສະໝັກເລືອກຕັ້ງເຂົ້າຕຳແໜ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ. ທ່ານ Chaikasem Nitisiri ອາຍຸ 77 ປີ, ເປັນທະນາຍຄວາມ, ເຮັດວຽກໃນກົງຈັກຍຸຕິທຳເປັນເວລາຫຼາຍປີ ກ່ອນທີ່ກາຍເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳປີ 2013.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ຈະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງວັນ​ໄຊ​ຊະ​ນະ ຟາດ​ຊິດ ຄົບ​ຮອບ 80 ປີ ແລະ ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ ຈີນ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ຈະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງວັນ​ໄຊ​ຊະ​ນະ ຟາດ​ຊິດ ຄົບ​ຮອບ 80 ປີ ແລະ ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ ຈີນ

ການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານຢູ່ ຈີນ ຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງຄັ້ງນີ້ ໄດ້ດຳເນີນຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານ ສີຈີ້ນຜິງ ປະທານປະເທດ ຈີນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top