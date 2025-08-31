ຂ່າວສານ
ຜູ້ຮັກສາການນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ຖະແຫຼງສ້າງຕັ້ງລັດຖະບານໃໝ່ໂດຍໄວ
ພາຍຫຼັງສານລັດຖະທຳມະນູນ ໄທ ປະກາດປົດຕຳແໜ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີສຳລັບທ່ານນາງ ແພທອງທານ ຊິນນະວັດ, ເຮັດໃຫ້ທັງຄະນະລັດຖະບານຂອງທ່ານນາງຖືກປົດຕຳແໜ່ງໄປຕາມ, ຮັກສາການນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານ Phumtham Wechayachai ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະຊຸກຍູ້ການສ້າງຕັ້ງລັດຖະບານໃໝ່ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງພັກ ເພື່ອໄທ.
ວັນທີ 29 ສິງຫາ, ໃນການປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວໂດຍມີການນຳບັນດາພັກເພື່ອໄທ, ຊາດພັດທະນາ, ປະຊາຊາດ, ຊາດໄທພັດທະນາ ແລະ ປະຊາທິປະໄຕ, ທ່ານຮັກສາການນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Phumtham Wechayachai ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພັນທະມິດບັນດາພັກໃນລັດຖະບານເກົ່າ ຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການຮັກສາ ແລະ ຈະເຄື່ອນໄຫວຕາມນາມຂອງລັດຖະບານຊົ່ວຄາວ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງທ່ານ.
ພັກເພື່ອໄທ ຄາດວ່າ ສະເໜີທ່ານ Chaikasem Nitisiri ເປັນຜູ້ອອກສະໝັກເລືອກຕັ້ງເຂົ້າຕຳແໜ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ. ທ່ານ Chaikasem Nitisiri ອາຍຸ 77 ປີ, ເປັນທະນາຍຄວາມ, ເຮັດວຽກໃນກົງຈັກຍຸຕິທຳເປັນເວລາຫຼາຍປີ ກ່ອນທີ່ກາຍເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳປີ 2013.