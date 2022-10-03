ຂ່າວສານ
ຜູ້ອາຍຸສູງ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ພ້ອມກັນຫັດກາຍບໍລິຫານເພື່ອສຸຂະພາບ, ແອບໂຢກາ ສ້າງສະຖິຕິ ຫວຽດນາມ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 2 ຕຸລາ, ມີຜູ້ອາຍຸສູງ ກ່ວາ 3000 ຄົນຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ພ້ອມກັນຫັດກາຍບໍລິຫານຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ໂຢກາລວມໝູ່ ຢູ່ຖະໜົນເລເລີຍ, ເມືອງ 1 ເຊິ່ງກຳນົດ ລະດັບສະຖິຕິ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບລາຍການຫັດກາຍບໍລິຫານເພື່ອຮັກສາສຸຂະພາບ ທີ່ມີຈຳນວນຜູ້ອາຍຸສູງເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍທີ່ສຸດ.
ຜູ້ອາຍຸສູງ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ພ້ອມກັນຫັດກາຍບໍລິຫານເພື່ອສຸຂະພາບ, ແອບໂຢກາ ສ້າງສະຖິຕິ ຫວຽດນາມ
ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອແນໃສ່ຕອບສະໜອງເດືອນກະທຳເພື່ອຜູ້ອາຍຸສູງ ໂດຍພະແນກວັດທະນະທຳ ແລະ ກິລາ, ສະມາຄົມຜູ້ອາຍຸສູງສົມທົບກັບ ສະຫະພັນກິລາຮັກສາສຸຂະພາບ, ໂຢການະຄອນໂຮ່ຈີມິນຈັດຕັ້ງ.
ທີ່ລາຍການ, ມີສະມາຊິກ 3333 ຄົນ ທີ່ມາຈາກບັນດາສະໂມສອນຮັກສາສຸຂະພາບຜູ້ອາຍຸສູງ ຂອງນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ພ້ອມກັນເຂົ້າຮ່ວມ ສະແດງ ບົດຫັດກາຍບໍລິຫານຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ໂຢກາ 5 ບົດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ບັນດາສະໂມສອນຫັດກາຍ ຮັກສາສຸຂະພາບ, ໂຢກາ, ມວຍພື້ນເມືອງຊະນິດຕ່າງໆ ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມສະແດງບົດຟ້ອນມວຍທີ່ມີທັກສະສູງ ພ້ອມກັບບັນດາລາຍການສະແດງສິລະລະ.
ທ່ານ ຮ່ວຽນແທັງເລິບ, ຮອງປະທານສະມາຄົມຜູ້ອາຍຸສູງ ຫວຽດນາມ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າສະມາຄົມຜູ້ອາຍຸສູງນະຄອນໂຮ່ຈີມິນໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ລາຍການຫັດກາຍບໍລິຫານຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ໂຢກາລວມໝູ່ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງບ່ອນລ້າຫຼິ້ນບັນເທີງ, ຍົກສູງຈິດໃຈເຂົ້າຮ່ວມຫັດກາຍບໍລິຫານ, ກິລາ, ຍູ້ໂລກລະບາດໃຫ້ຖອຍໄປ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)