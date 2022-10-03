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ຂ່າວສານ

ຜູ້​ອາ​ຍຸ​ສູງ ນະ​ຄອນ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ພ້ອມ​ກັນ​ຫັດ​ກາຍບໍ​ລິ​ຫານ​ເພື່ອສຸ​ຂະ​ພາບ, ​ແອບໂຢ​ກາ ສ້າງ​ສະ​ຖິ​ຕິ ຫວຽດ​ນາມ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 2 ຕຸລາ, ມີຜູ້ອາຍຸສູງ ກ່ວາ 3000 ຄົນຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ພ້ອມກັນຫັດກາຍບໍລິຫານຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ໂຢກາລວມໝູ່ ຢູ່ຖະໜົນເລເລີຍ, ເມືອງ 1 ເຊິ່ງກຳນົດ ລະດັບສະຖິຕິ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບລາຍການຫັດກາຍບໍລິຫານເພື່ອຮັກສາສຸຂະພາບ ທີ່ມີຈຳນວນຜູ້ອາຍຸສູງເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍທີ່ສຸດ.

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 2 ຕຸລາ, ມີຜູ້ອາຍຸສູງ ກ່ວາ 3000 ຄົນຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ພ້ອມກັນຫັດກາຍບໍລິຫານຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ໂຢກາລວມໝູ່ ຢູ່ຖະໜົນເລເລີຍ, ເມືອງ 1 ເຊິ່ງກຳນົດ ລະດັບສະຖິຕິ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບລາຍການຫັດກາຍບໍລິຫານເພື່ອຮັກສາສຸຂະພາບ ທີ່ມີຈຳນວນຜູ້ອາຍຸສູງເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍທີ່ສຸດ.

    

ຜູ້ອາຍຸສູງ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ພ້ອມກັນຫັດກາຍບໍລິຫານເພື່ອສຸຂະພາບ, ແອບໂຢກາ ສ້າງສະຖິຕິ ຫວຽດນາມ

ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອແນໃສ່ຕອບສະໜອງເດືອນກະທຳເພື່ອຜູ້ອາຍຸສູງ ໂດຍພະແນກວັດທະນະທຳ ແລະ ກິລາ, ສະມາຄົມຜູ້ອາຍຸສູງສົມທົບກັບ ສະຫະພັນກິລາຮັກສາສຸຂະພາບ, ໂຢການະຄອນໂຮ່ຈີມິນຈັດຕັ້ງ.

ທີ່ລາຍການ, ມີສະມາຊິກ 3333 ຄົນ ທີ່ມາຈາກບັນດາສະໂມສອນຮັກສາສຸຂະພາບຜູ້ອາຍຸສູງ ຂອງນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ພ້ອມກັນເຂົ້າຮ່ວມ ສະແດງ ບົດຫັດກາຍບໍລິຫານຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ໂຢກາ 5 ບົດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ບັນດາສະໂມສອນຫັດກາຍ ຮັກສາສຸຂະພາບ, ໂຢກາ, ມວຍພື້ນເມືອງຊະນິດຕ່າງໆ ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມສະແດງບົດຟ້ອນມວຍທີ່ມີທັກສະສູງ ພ້ອມກັບບັນດາລາຍການສະແດງສິລະລະ.

ທ່ານ ຮ່ວຽນແທັງເລິບ, ຮອງປະທານສະມາຄົມຜູ້ອາຍຸສູງ ຫວຽດນາມ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າສະມາຄົມຜູ້ອາຍຸສູງນະຄອນໂຮ່ຈີມິນໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ລາຍການຫັດກາຍບໍລິຫານຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ໂຢກາລວມໝູ່ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງບ່ອນລ້າຫຼິ້ນບັນເທີງ, ຍົກສູງຈິດໃຈເຂົ້າຮ່ວມຫັດກາຍບໍລິຫານ, ກິລາ, ຍູ້ໂລກລະບາດໃຫ້ຖອຍໄປ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນ້ຳ​ໃຈ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ​ຮຸ່ງ​ໃສ​ຕະຫຼອດ​ໄປ

ນ້ຳ​ໃຈ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ​ຮຸ່ງ​ໃສ​ຕະຫຼອດ​ໄປ

ວັນທີ 3 ຕຸລາ, ຢູ່ນະຄອນດ້ຽນບິນຝູ, ແຂວງ ດຽນບຽນ, ໄດ້ຈັດຕັ້ງພິທີອັດວັນບຸນພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວເຂດຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ລາວຄັ້ງທີ III ປີ 2022.
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