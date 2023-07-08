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ຂ່າວສານ

ຜູ້​ຊ່ວຍ​ວຽກ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໃຫຍ່ UNESCO: ຫວຽດ​ນາມ ນັບ​ມື້​ນັບ​ມີ​ບົດ​ບາດ​ສຳ​ຄັນ​ຢູ່ UNESCO

ທ່ານ Firmin Edouard Matoko ຜູ້ຊ່ວຍວຽກຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ (UNESCO) ຖືວ່າ ຫວຽດນາມ ນັບມື້ນັບມີບົດບາດສຳຄັນຢູ່ UNESCO, ແມ່ນສະມາຊິກທີ່ຕັ້ງໜ້າໃນຫຼາຍກົນໄກສຳຄັນຂອງອົງການ.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Firmin Edouard Matoko ຜູ້ຊ່ວຍວຽກຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ (UNESCO) (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 6 ກໍລະກົດ, ຢູ່ສຳນັກງານກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Firmin Edouard Matoko ຜູ້ຊ່ວຍວຽກຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ອົງການວິທະຍາສາດ, ການສຶກສາ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງ ສປຊ (UNESCO) ກ່ຽວກັບການໃຫ້ບຸລິມະສິດ ອາບຟຼິກກາ ແລະ ການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ພວມຢູ່ຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 2 – 6 ກໍລະກົດ.

ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ການໜູນຊ່ວຍຂອງ UNESCO ແລະ ບັນດາອົງການຂອງ ສປຊ ໄດ້ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນວິວັດທະນາການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມແບບຍືນຍົງ, ໂຄສະນາບັນດາຄຸນຄ່າດ້ານວັດທະນະທຳ, ພາບພົດປະເທດຊາດ ແລະ ຊາວ ຫວຽດນາມ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ມີຄວາມຫວັງຢາກຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືກັບ UNESCO ໃນບັນດາຂົງເຂດຄື: ວັດທະນະທຳ, ການສຶກສາ ແລະ ວິທະຍາສາດໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ ດ້ວຍ ເປົ້າໝາຍຮອດປີ 2030 ນຳ ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນປະເທດພວມພັດທະນາ ມີອຸດສາຫະກຳທັນສະໄໝ ແລະ ມີລາຍຮັບສະເລ່ຍຢູ່ລະດັບສູງ. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ແກ່ທ່ານ Firmin Edouard Matoko ຍ້ອນບັນດາການປະກອບສ່ວນ, ການສະໜັບສະໜູນຂອງທ່ານຕໍ່ການພົວພັນຮ່ວມມືຢ່າງຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ UNESCO .

ສ່ວນທ່ານ Firmin Edouard Matoko ຖືວ່າ ຫວຽດນາມ ນັບມື້ນັບມີບົດບາດສຳຄັນຢູ່ UNESCO, ແມ່ນສະມາຊິກທີ່ຕັ້ງໜ້າໃນຫຼາຍກົນໄກສຳຄັນຂອງອົງການ, ແມ່ນແບບຢ່າງທີ່ດີກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືທີ່ມີປະສິດທິຜົນກັບ UNESCO.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີ ໃນການຫັນປ່ຽນພະລັງງານ, ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ

ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີ ໃນການຫັນປ່ຽນພະລັງງານ, ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ປາດຖະໜາວ່າ ອົດສະຕາລີ ຈະເຂົ້າຮ່ວມການສ້າງກົນໄກສົມທົບກັນ, ພ້ອມກັນກະທຳ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ ຫວຽດນາມ ບັນລຸເປົ້າໝາຍຫັນປ່ຽນພະລັງງານເປັນຫີນໄປສູ່ພະລັງງານທົດແທນ.
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