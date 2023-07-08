ຂ່າວສານ
ຜູ້ຊ່ວຍວຽກຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ UNESCO: ຫວຽດນາມ ນັບມື້ນັບມີບົດບາດສຳຄັນຢູ່ UNESCO
ວັນທີ 6 ກໍລະກົດ, ຢູ່ສຳນັກງານກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Firmin Edouard Matoko ຜູ້ຊ່ວຍວຽກຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ອົງການວິທະຍາສາດ, ການສຶກສາ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງ ສປຊ (UNESCO) ກ່ຽວກັບການໃຫ້ບຸລິມະສິດ ອາບຟຼິກກາ ແລະ ການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ພວມຢູ່ຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 2 – 6 ກໍລະກົດ.
ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ການໜູນຊ່ວຍຂອງ UNESCO ແລະ ບັນດາອົງການຂອງ ສປຊ ໄດ້ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນວິວັດທະນາການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມແບບຍືນຍົງ, ໂຄສະນາບັນດາຄຸນຄ່າດ້ານວັດທະນະທຳ, ພາບພົດປະເທດຊາດ ແລະ ຊາວ ຫວຽດນາມ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ມີຄວາມຫວັງຢາກຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືກັບ UNESCO ໃນບັນດາຂົງເຂດຄື: ວັດທະນະທຳ, ການສຶກສາ ແລະ ວິທະຍາສາດໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ ດ້ວຍ ເປົ້າໝາຍຮອດປີ 2030 ນຳ ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນປະເທດພວມພັດທະນາ ມີອຸດສາຫະກຳທັນສະໄໝ ແລະ ມີລາຍຮັບສະເລ່ຍຢູ່ລະດັບສູງ. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ແກ່ທ່ານ Firmin Edouard Matoko ຍ້ອນບັນດາການປະກອບສ່ວນ, ການສະໜັບສະໜູນຂອງທ່ານຕໍ່ການພົວພັນຮ່ວມມືຢ່າງຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ UNESCO .
ສ່ວນທ່ານ Firmin Edouard Matoko ຖືວ່າ ຫວຽດນາມ ນັບມື້ນັບມີບົດບາດສຳຄັນຢູ່ UNESCO, ແມ່ນສະມາຊິກທີ່ຕັ້ງໜ້າໃນຫຼາຍກົນໄກສຳຄັນຂອງອົງການ, ແມ່ນແບບຢ່າງທີ່ດີກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືທີ່ມີປະສິດທິຜົນກັບ UNESCO.