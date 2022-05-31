ຂ່າວສານ
ຜູ້ກຳກັບການສະແດງຄົນໜຶ່ງຊາວ ຫວຽດນາມ ຄວ້າໄດ້ລາງວັນໃນງານມະໂຫລານຮູບເງົາ Cannes 2022
ຮູບເງົາ “ຄວາມຝັນລະດູບານໃໝ່” (Spring Roll Dream) ຂອງນາງ ມາຍຫວູ - ຜູ້ກຳກັບການສະແດງຊາວ ຫວຽດນາມ ຄວ້າໄດ້ລາງວັນ Light On Wonmen Award 2022 ໃນງານມະໂຫລານຮູບເງົາ Cannes ຄັ້ງທີ 75.
ນາງ ມາຍຫວູ - ຜູ້ກຳກັບ ຮູບເງົາ Spring Roll Dream ຄວ້າໄດ້ລາງວັນ Light On Wonmen Award 2022
ຮູບເງົາ “ຄວາມຝັນລະດູບານໃໝ່” (Spring Roll Dream) ຂອງນາງ ມາຍຫວູ - ຜູ້ກຳກັບການສະແດງຊາວ ຫວຽດນາມ ຄວ້າໄດ້ລາງວັນ Light On Wonmen Award 2022 ໃນງານມະໂຫລານຮູບເງົາ Cannes ຄັ້ງທີ 75. ນີ້ແມ່ນລາງວັນໄດ້ເລີ່ມມີແຕ່ປີ 2021 ໂດຍຜູ້ອຸປະຖຳຕົ້ນຕໍຂອງ Cannes ປະກາດ ເພື່ອແນໃສ່ຊອກຫາ ແລະ ສົ່ງເສີມຜູ້ກຳກັບການສະແດງເພດຍິງ, ຊ່ວຍເຫຼືອເຂົາເຈົ້າໃນກໍລະນີຂາດທຶນຮອນ. ດ້ວຍຜົນງານນີ້, ນັກກຳກັບການສະແດງ ມາຍຫວູ ໄດ້ຮັບລາງວັນມີມູນຄ່າ 30.000 ເອີໂຣ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)