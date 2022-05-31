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ຂ່າວສານ

ຜູ້​ກຳ​ກັບ​ການ​ສະ​ແດງ​ຄົນ​ໜຶ່ງຊາວ ຫວຽດ​ນາມ ຄວ້າ​ໄດ້​ລາງວັນ​ໃນ​ງານ​ມະ​ໂຫລານ​ຮູບ​ເງົາ Cannes 2022

ຮູບເງົາ “ຄວາມຝັນລະດູບານໃໝ່” (Spring Roll Dream) ຂອງນາງ ມາຍຫວູ - ຜູ້ກຳກັບການສະແດງຊາວ ຫວຽດນາມ ຄວ້າໄດ້ລາງວັນ Light On Wonmen Award 2022 ໃນງານມະໂຫລານຮູບເງົາ Cannes ຄັ້ງທີ 75.

ຮູບເງົາ “ຄວາມຝັນລະດູບານໃໝ່” (Spring Roll Dream) ຂອງນາງ ມາຍຫວູ - ຜູ້ກຳກັບການສະແດງຊາວ ຫວຽດນາມ ຄວ້າໄດ້ລາງວັນ Light On Wonmen Award 2022 ໃນງານມະໂຫລານຮູບເງົາ Cannes ຄັ້ງທີ 75. 

    

ນາງ ມາຍຫວູ - ຜູ້ກຳກັບ ຮູບເງົາ Spring Roll Dream ຄວ້າໄດ້ລາງວັນ Light On Wonmen Award 2022

ຮູບເງົາ “ຄວາມຝັນລະດູບານໃໝ່” (Spring Roll Dream) ຂອງນາງ ມາຍຫວູ - ຜູ້ກຳກັບການສະແດງຊາວ ຫວຽດນາມ ຄວ້າໄດ້ລາງວັນ Light On Wonmen Award 2022 ໃນງານມະໂຫລານຮູບເງົາ Cannes ຄັ້ງທີ 75. ນີ້ແມ່ນລາງວັນໄດ້ເລີ່ມມີແຕ່ປີ 2021 ໂດຍຜູ້ອຸປະຖຳຕົ້ນຕໍຂອງ Cannes ປະກາດ ເພື່ອແນໃສ່ຊອກຫາ ແລະ ສົ່ງເສີມຜູ້ກຳກັບການສະແດງເພດຍິງ, ຊ່ວຍເຫຼືອເຂົາເຈົ້າໃນກໍລະນີຂາດທຶນຮອນ. ດ້ວຍຜົນງານນີ້, ນັກກຳກັບການສະແດງ ມາຍຫວູ ໄດ້ຮັບລາງວັນມີມູນຄ່າ 30.000 ເອີໂຣ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ້າງກະສິກຳຊີວະພາບ, ຊົນນະບົດທັນສະໄໝ, ຊາວກະສິກອນສີວິໄລ

ສ້າງກະສິກຳຊີວະພາບ, ຊົນນະບົດທັນສະໄໝ, ຊາວກະສິກອນສີວິໄລ

ມີ 1.600 ກວ່າຄຳຖາມ, ຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງຊາວກະສິກອນ, ບັນດາສະຫະກອນ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ສົ່ງເຖິງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເພື່ອວິໄສທັດນຳຂະແໜງກະສິກຳຂອງ ຫວຽດນາມ.
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