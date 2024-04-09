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ຂ່າວສານ

ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ IAEA ອອກສຽງກ່ຽວກັບເຫດເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບລະເບີດໃນບໍລິເວນໂຮງງານໄຟຟ້ານິວເຄຼຍ Zaporozhye

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຕາມຂ່າວຈາກອົງການສື່ມວນຊົນຂອງໂຮງງານໄຟຟ້ານິວເຄຼຍ Zaporozhye, ວັນທີ 7 ເມສາ, ກຳລັງປະກອບອາວຸດ ຢູແກຼນ ໄດ້ດຳເນີນບັນດາການບຸກໂຈມຕີດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ແນໃສ່ໂຮງງານໄຟຟ້າ Zaporozhye, ລວມມີບັນດາເຕົາປະຕິກອນນິວເຄຼຍເລກ 5 ແລະ 6, ເຮັດໃຫ້ 3 ຄົນຖືກບາດເຈັບ.
ທ່ານ Rafael Mariano Grossi, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ອົງການພະລັງງານປະລະມານູສາກົນ (IAEA) (ພາບ:Ria Novosti)

ວັນທີ 7 ເມສາ, ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບຂ່າວກ່ຽວກັບເຫດເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບລະເບີດໃນບໍລິເວນ ໂຮງງານໄຟຟ້າ Zaporozhye, ທ່ານ Rafael Mariano Grossi, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ອົງການພະລັງງານປະລະມານູສາກົນ (IAEA) ໄດ້ຮຽກຮ້ອງບັນດາຝ່າຍປະທະກັນຄວບຄຸມບັນດາການກະທຳທີ່ກໍ່ຄວາມອັນຕະລາຍໃຫ້ແກ່ໂຮງງານແຫ່ງນີ້.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຕາມຂ່າວຈາກອົງການສື່ມວນຊົນຂອງໂຮງງານໄຟຟ້ານິວເຄຼຍ Zaporozhye, ວັນທີ 7 ເມສາ, ກຳລັງປະກອບອາວຸດ ຢູແກຼນ ໄດ້ດຳເນີນບັນດາການບຸກໂຈມຕີດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ແນໃສ່ໂຮງງານໄຟຟ້າ Zaporozhye, ລວມມີບັນດາເຕົາປະຕິກອນນິວເຄຼຍເລກ 5 ແລະ 6, ເຮັດໃຫ້ 3 ຄົນຖືກບາດເຈັບ.

ບໍລິສັດໃຫຍ່ພະລັງງານນິວເຄຼຍ ສະຫະພັນລັດເຊຍ ເອີ້ນເຫດບຸກໂຈມຕີດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບແນໃສ່ໂຮງງານໄຟຟ້າ ນິວເຄຼຍ Zaporozhye ແມ່ນສິ່ງທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ, ພ້ອມທັງຮຽກຮ້ອງການນຳອົງການປະລິມານູສາກົນ (IAEA) ແລະ ບັນດາປະເທດ ສະຫະພາບ ເອີລົບ (EU) ມີສຽງເວົ້າກ່ຽວກັບເຫດການດັ່ງກ່າວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລາວ ສືບຕໍ່ພົບເຫັນພະພຸດທະຮູບບູຮານ

ລາວ ສືບຕໍ່ພົບເຫັນພະພຸດທະຮູບບູຮານ

ການພົບເຫັນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຂ່າວດີບໍ່ພຽງແຕ່ສຳລັບວົງການນັກຄົ້ນຄ້ວາບູຮານຄະດີເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງສຳລັບປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດອີກດ້ວຍ. ຕາມສື່ມວນຊົນລາວແລ້ວ, ໃນຂັ້ນຕອນສຳຫຼວດ ຊອກຫາ ລູກລະເບີດຍັງຕົກຄ້າງຫຼັງສົງຄາມ
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