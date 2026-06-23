ຂ່າວສານ
ຜູ້ອອກແຮງງານກວ່າ 1 ລ້ານຄົນເຂົ້າຮ່ວມການໂອ້ລົມສົນທະນາໃນເດືອນກຳມະກອນ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 21 ມິຖຸນາ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ສະຫະພັນໃຫຍ່ແຮງງານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດພິທີສະຫຼຸບເດືອນກຳມະກອນ ແລະ ເດືອນກະທຳກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຫຼັກອະນາໄມໃນການອອກແຮງງານປີ 2026.
ໃນເດືອນກຳມະກອນ ແລະ ເດືອນກະທຳກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຫຼັກອະນາໄມໃນການອອກແຮງງານ, ກຳມະບານທຸກຂັ້ນໄດ້ຈັດການໂອ້ລົມສົນທະນາເກືອບ 14.200 ຄັ້ງ, ດຶງດູດຊາວໜຸ່ມ, ຜູ້ອອກແຮງງານເກືອບ 1 ລ້ານຄົນເຂົ້າຮ່ວມ ສຸມໃສ່ບັນດາບັນຫາກ່ຽວກັບວຽກເຮັດງານທຳ, ເງິນເດືອນ, ລາຍຮັບ, ເຮືອນຢູ່, ປະກັນສັງຄົມ… ກຳມະບານທຸກຂັ້ນກໍ່ສົມທົບກັບຜູ້ຮັບຈ້າງແຮງງານຈັດລາຍການ “ຂອບໃຈຜູ້ອອກແຮງງານ” ຢູ່ກວ່າ 6.260 ຫົວໜ່ວຍ; ກວດສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານກວ່າ 1,3 ລ້ານຄົນ; ເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວໂຄງການເຮືອນຢູ່ສັງຄົມໃຫ້ແກ່ກຳມະກອນ; ຢື້ຢາມຖາມຂ່າວ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ສະມາຊິກທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກນັບພັນເທື່ອຄົນ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ສະຫະພັນໃຫຍ່ແຮງງານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ບັນດາສ່ວນບຸກຄົນດີເດັ່ນທີ່ມີຜົນງານດີເລີດໃນການຜັນຂະຫຍາຍເດືອນກຳມະກອນ ແລະ ເດືອນແຫ່ງການກະທຳກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພອະນາໄມໃນການອອກແຮງງານ 2026.