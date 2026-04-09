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ຂ່າວສານ

ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາທິການ ເຈີນເກີ້ມຕູ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຫວຽດນາມ ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ ຢ່າງເປັນທາງການ

ໂດຍດຳເນີນພາຍຫຼັງຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄະນະຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ 14 ຂອງພັກກອມມູນນິດຫວຽດນາມ ແລະ ການເລືອກຕັ້ງສະ​ມາ​ຊິກສະພາແຫ່ງ​ຊາດ ຊຸດທີ 16 ແລະ ຜູ້ແທນສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນ ສະໄໝ 2026-2031, ການຢ້ຽມຢາມຂອງຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາທິການ ແມ່ນເພື່ອເສີມສ້າງ ແລະ ຊຸກຍູ້ສາຍພົວພັນອັນດີງາມລະຫວ່າງ 3 ພັກ ກໍ່ຄື 3 ປະເທດ ຫວຽດນາມ-ລາວ-ກຳປູເຈຍ ໃຫ້ດີຍິ່ງໆຂື້ນ.
  ທ່ານ ເຈີນເກີ້ມຕູ້ ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ (ພາບ: TTXVN)  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 9 ເມສາ 2026, ທ່ານ ເຈີນເກີ້ມຕູ້ ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ, ນຳພາຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຂອງຫວຽດນາມ ເດີນທາງອອກຈາກນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ໄປຢ້ຽມຢາມ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ແລະ ຣາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍ ຢ່າງເປັນທາງການ ຕາມຄຳເຊີນຂອງ ທ່ານ ວິໄລ ຫຼ້າຄຳຟອງ, ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ແລະ ທ່ານ ສົມເດັດ ຊາຍ​ຊຸມ, ຮອງປະທານພັກປະຊາຊົນກຳປູເຈຍ. ຫົວໜ້າຄະນະປະຈຳການ, ​ຄະນະປະຈຳສູນກາງພັກປະຊາຊົນກຳປູເຈຍ,​ ການຢ້ຽມຢາມໄດ້ດໍາເນີນໄປແຕ່ ວັນທີ 9-10 ເມສາ.

ເຂົ້າຮ່ວມຄະນະທາງການມີ: ທ່ານ ນາງ ບຸ່ຍທິມິງຮວ່າຍ, ເລຂາທິ​ການ​ສູນ​ກາງ​ພັກ,​ ປະທານຄະນະກຳມະສູນກາງແນວໂຮມ​ປະ​ເທດຊາດຫວຽດນາມ; ທ່ານ ເລຮວ່າຍຈຸງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ; ທ່ານ ດວານມິງຮ​ວັນ, ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດໂຮ່ຈີມິງ

​ໂດຍດຳເນີນພາຍຫຼັງຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄະນະຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ 14 ຂອງພັກກອມມູນນິດຫວຽດນາມ ແລະ ການເລືອກຕັ້ງສະ​ມາ​ຊິກສະພາແຫ່ງ​ຊາດ ຊຸດທີ 16 ແລະ ຜູ້ແທນສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນ ສະໄໝ 2026-2031, ການຢ້ຽມຢາມຂອງຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາທິການ ແມ່ນເພື່ອເສີມສ້າງ ແລະ ຊຸກຍູ້ສາຍພົວພັນອັນດີງາມລະຫວ່າງ 3 ພັກ ກໍ່ຄື 3 ປະເທດ ຫວຽດນາມ-ລາວ-ກຳປູເຈຍ ໃຫ້ດີຍິ່ງໆຂື້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຜູ້ປະປະຈຳການຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ດຳເນີນການໂອ້ລົມສົນທະນາ

ຜູ້ປະປະຈຳການຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ດຳເນີນການໂອ້ລົມສົນທະນາ

ທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ, 2 ຝ່າຍໄດ້ຕີລາຄາສູງບັນດາບາດກ້າວພັດທະນາຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ຮອບດ້ານຂອງການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ພິເສດແມ່ນການເພີ່ມທະວີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ
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