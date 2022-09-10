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ຂ່າວສານ

ຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີເປັນປົກກະຕິໃນວັນທີ 9 ກັນຍາ ກວ່າ 17.500 ຄົນ

ນັບແຕ່ເມື່ອເກີດໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ມາຮອດປະຈຸບັນ ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ທັງໝົດ 11,4 ລ້ານຄົນ, ຍືນອັນດັບທີ 12/227 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນ.

ນັບແຕ່ເມື່ອເກີດໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ມາຮອດປະຈຸບັນ ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ທັງໝົດ 11,4 ລ້ານຄົນ, ຍືນອັນດັບທີ 12/227 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນ.

   

ພາບປະກອບ

ແຫຼ່ງຂ່າວຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ໃນວັນທີ 09 ກັນຍາ, ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ - 19 ໃໝ່ຕື່ມອີກ 3.649 ຄົນ, ຜູ້ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີເປັນປົກກະຕິແມ່ນເກືອບ 17.500 ຄົນ  ແລະ ບໍ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ. ນັບແຕ່ເມື່ອເກີດໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ມາຮອດປະຈຸບັນ ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ທັງໝົດ 11,4 ລ້ານຄົນ, ຍືນອັນດັບທີ 12/227 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນ,  ໃນຂະນະທີ່ ອັດຕາຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີ/1ລ້ານຄົນ, ຫວຽດນາມ ຍືນລະດັບທີ 112/227 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງເພື່ອເປີດປະຕູໃຫ້ສະຫະພັນລັດເຊຍ ສຳພັດກັບ ອາຊຽນ

ຫວຽດນາມ ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງເພື່ອເປີດປະຕູໃຫ້ສະຫະພັນລັດເຊຍ ສຳພັດກັບ ອາຊຽນ

ເວທີປາໄສນີ້ບັນດາປະເທດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ໄດ້ຮັບການເຕື້ອງເຖິງຢ່າງຕັ້ງໜ້າທີ່ສຸດທີ່, ໃນນັ້ນມີ ຫວຽດນາມ.
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