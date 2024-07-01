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ຂ່າວສານ

ຜູ້ຊົມຮັບຊົມການຍິງບັ້ງໄຟດອກ ““Made of Fairy Tales”

ການສະແດງຂອງທິມ ຈີນ ມີຊື່ວ່າ “ບົດເພງລະດູແລ້ງ” ໄດ້ອອກແບບຢ່າງໃໝ່ອ່ຽມ.
ການສະແດງທີ່ມີຊື່ວ່າ “A Million Dreams” ຂອງທິມ ແຟງລັງ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 29 ມິຖຸນາ, ຢູ່ ດ່ານັ້ງ, ແມ່ນຄ່ຳຄືນແຂ່ງຂັນຄັ້ງທີ 4 ຂອງງານບຸນຍິງບັ້ງໄຟດອກສາກົນ ດ່ານັ້ງ (DIFF 2024), ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນຂອງທິມ ຈີນ ແລະ ແຟງລັງ. ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “Made of Fairy Tales”, 2 ທິມໄດ້ນຳມາໃຫ້ຜູ້ຊົມເຊິ່ງບັນດາລາຍການຍິງບັ້ງໄຟດອກທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຢູ່ທ້ອງຟ້າຍາມຕອນຄ່ຳຂອງ ດ່ານັ້ງ.

ໂດຍເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ DIFF, ການສະແດງຂອງທິມ ຈີນ ມີຊື່ວ່າ “ບົດເພງລະດູແລ້ງ” ໄດ້ອອກແບບຢ່າງໃໝ່ອ່ຽມ. ໃນຂະນະນັ້ນ, ການສະແດງທີ່ມີຊື່ວ່າ “A Million Dreams” ຂອງທິມ ແຟງລັງ ແມ່ນການສົມທົບລະຫວ່າງການຍິງບັ້ງໄຟດອກ ແລະ ນ້ຳ. ການສະແດງຂອງທິມ ແຟງລັງ ໄດ້ອັດຄ່ຳຄືນແຂ່ງຂັນສຸດທ້າຍຂອງຮອບຄັດເລືອກ DIFF 2024.

ພາຍຫຼັງການແຂ່ງຂັນ, ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ, ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ປະກາດ 2 ທິມຍິງບັ້ງໄຟດອກດີເລີດ ທີ່ເຂົ້າຮອບຊິງຊະນະເລີດ ເຊິ່ງຈະຈັດຂຶ້ນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 13 ກໍລະກົດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ແກ້ໄຂຫຼາຍບັນຫາສຳຄັນຂອງປະເທດຊາດ

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ກອງປະຊຸມໄດ້ພິຈາລະນາ, ຕົກລົງ ແລະ ປະຕິບັດສຳເລັດຫຼາຍເນື້ອໃນສຳຄັນໃນບັນດາຂົງເຂດນິຕິບັນຍັດ, ການຕິດຕາມກວດກາສູງສຸດ ແລະ ຕົກລົງຫຼາຍບັນຫາສຳຄັນຂອງປະເທດຊາດ
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