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ຂ່າວສານ

ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໜ້າທີ່ແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກລະເບີດໝາກມິນ, ທາດພິດເຄມີພາຍຫຼັງສົງຄາມ

ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານພົນໂທ ຫງວຽນເຈື່ອງທັງ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງສືບຕໍ່ກຳນົດແຈ້ງບັນດາວຽກງານປະຕິບັດການແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກລະເບີດໝາກມິນ, ທາດພິດເຄມີ/ດີໂອຊິນ ພາຍຫຼັງສົງຄາມຢູ່ ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜ້າທີ່ຮີບດ່ວນ
  ທ່ານ​ພົນ​ໂທ ຫງວຽນ​ເຈື່ອງ​ທັງ ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນທີ່ກອງ​ປ​ະ​ຊຸມ (ພາບ: qdnd.vn)  

ວັນ​ທີ 15 ເມ​ສາ, ຢູ່ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ທ່ານ​ພົນ​ໂທ ຫງວຽນ​ເຈື່ອງ​ທັງ, ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ, ຫົວ​ໜ້າ​ອົງ​ການປະ​ຈຳ​ການ​ຄະ​ນະ​ຊີ້​ນຳ​​ແຫ່ງ​ຊາດການ​ແກ້​ໄຂ​ຜົນ​ຮ້າຍ​ຢ້ອນ​ຫຼັງ​ຈາກ​ລະ​ເບີດ​ໝາກ​ມິນ ແລະ ທາດ​ເຄ​ມີ​ພາຍ​ຫຼັງ​ສົງ​ຄາມ​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປ​ະ​ຊຸມ​ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ຫ້ອງ​ການ​ອົງ​ການ​ປະ​ຈຳ​ການ​ຄະ​ນະ​ຊີ້​ນຳ 701 ແລະ ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ, ຫົວ​ໜ່ວຍ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ບັນ​ດາ​ໜ້າ​ທີ່​ແກ້​ໄຂຜົນ​ຮ້າຍ​ຢ້ອນ​ຫຼັງ​ຈາກ​ລະ​ເບີດ​ໝາກ​ມິນ, ທາດ​ພິດ​ເຄ​ມີ/ດີ​ໂອ​ຊິນ ​ພາຍ​ຫຼັງ​ສົງ​ຄາມ.

ທີ່ກອງ​ປ​ະ​ຊຸມ, ທ່ານ​ພົນ​ໂທ ຫງວຽນ​ເຈື່ອງ​ທັງ ຮຽກ​ຮ້ອງຕ້ອງ​ສືບ​ຕໍ່ກຳ​ນົດ​ແຈ້ງ​ບັນ​ດາ​ວຽກ​ງານ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການແກ້​ໄຂຜົນ​ຮ້າຍ​ຢ້ອນ​ຫຼັງ​ຈາກ​ລະ​ເບີດ​ໝາກ​ມິນ, ທາດ​ພິດ​ເຄ​ມີ/ດີ​ໂອ​ຊິນ ​ພາຍ​ຫຼັງ​ສົງ​ຄາມຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ໜ້າ​ທີ່​ຮີບ​ດ່ວນ, ມີ​ລັກ​ສະ​ນະ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງ. ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ, ຫົວ​ໜ່ວຍ​ຕ້ອງ​ຕັ້ງ​ໜ້າ, ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ, ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ຈຸດ​ສຸມ, ຄື: ສືບ​ຕໍ່​ກວດ​ກາ​ຄືນ, ສ້າງ​ບັນ​ດາ​ລະ​ບອບ​ລະ​ບຽບ​ການ, ນະ​ໂຍ​ບາຍ, ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ໃຫ້​ສົມ​ບູນ​ແບບ ເພື່ອ​ຊຸກ​ຍູ້ວຽກ​ງານ ແກ້​ໄຂຜົນ​ຮ້າຍ​ຢ້ອນ​ຫຼັງ​ຈາກ​ລະ​ເບີດ​ໝາກ​ມິນ, ທາດ​ພິດ​ເຄ​ມີ/ດີ​ໂອ​ຊິນ ​ພາຍ​ຫຼັງ​ສົງ​ຄາມ; ສ້າງ, ສະ​ເໝີ​ຕໍ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ປະ​ກາດ​ໃຊ້ໂຄງ​ການ​ກະ​ທຳ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ການແກ້​ໄຂຜົນ​ຮ້າຍ​ຢ້ອນ​ຫຼັງ​ຈາກ​ລະ​ເບີດ​ໝາກ​ມິນໄລ​ຍະ 2026 – 2045 ໃນ​ປີນີ້. ພ້ອ​ມ​ກັນ​ນັ້ນ, ກໍ່ປະ​ຕິ​ບັດ​ບັນ​ດາ​ເອ​ກະ​ສານ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ຮ່ວມ​ມື​ສາ​ກົນ​ໃຫ້​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ, ດຶງ​ດູດ​ແຫຼ່ງ​ກຳ​ລັງ, ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ໃໝ່, ເພື່ອ​ເພີ່ມ​ຄວາມ​ໄວ​ໃນ​ການ​ທຳລາຍ​ລະ​ເບີດທີ່​ບໍ່​ທັນ​ແຕກ, ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ທາດພິດ​ເຄ​ມີ​ໃຫ້​ສຳ​ເລັດ​ໂດຍ​ໄວ ແລະ ເພີ່ມ​ຈຳ​ນວນ​ຜູ້​ຖືກ​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ຂຶ້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຈັດ​ວາງ​ຄຳ​ສັ່ງ​ລົງ​ໂທດ​ຕໍ່​ຝ່າຍ​ຊື້​ນ້ຳ​ມັນ​ຈາກ ອີ​ຣານ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຈັດ​ວາງ​ຄຳ​ສັ່ງ​ລົງ​ໂທດ​ຕໍ່​ຝ່າຍ​ຊື້​ນ້ຳ​ມັນ​ຈາກ ອີ​ຣານ

ວັນ​ທີ 15 ເມ​ສາ, ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ໄດ້​ກ່າວ​ເຕືອນ​ຈະ​ຈັດ​ວາງ​ຄຳ​ສັ່ງ​ລົງ​ໂທດ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ສືບ​ຕໍ່​ຊື້​ນ້ຳ​ມັນ​ຈາກ ອີ​ຣານ, ໃນ​ສະ​ພາບ​ການ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ປິດ​ລ້ອມ​ການ​ເດີນ​ເຮືອ​ເລັ່ງ​ໃສ່ ເຕ​ເຮ​ຣານ.
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