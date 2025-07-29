ຂ່າວສານ
ຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນໃຫ້ບັນດາຕາແສງເຂດຊາຍແດນໃນທັນທີ
ທີ່ກອງປະຊຸມຈັດຂຶ້ນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 27 ກໍລະກົດ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ຊີ້ນຳການຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດສ້າງໂຮງຮຽນໃຫ້ບັນດາຕາແສງເຂດຊາຍແດນ, ລວມມີທັງຫໍພັກໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ ແລະ ຄູອາຈານ, ໃນນັ້ນ ກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນ 100 ຫຼັງຢູ່ບັນດາຕາແສງເຂດຊາຍແດນໃຫ້ສຳເລັດກ່ອນວັນທີ 30 ສິງຫາ 2026. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:
“ນີ້ແມ່ນການຊີ້ນຳຂອງກົມການເມືອງ, ສະນັ້ນ, ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ເຮັດໄວເດັດຂາດ, ຄ່ອຍໆເປີດກວ້າງ. ກ່ອນອື່ນໝົດແມ່ນມີບັ້ນເຄື່ອນໄຫວເພື່ອເຮັດ ໃນຈຳນວນເງິນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍຮຽກຮ້ອງຜູ້ໃຈບຸນໃຈກຸສົນ, ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າ ມີຫຼາຍຄົນຢາກປະກອບສ່ວນ. ຕ້ອງຈັດຄືແນວໃດເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດ ແລະ ມີຄວາມໝາຍ.”
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ ຮີບເຮັ່ງສ້າງຮ່າງມະຕິຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບການສ້າງໂຮງຮຽນ 100 ຫຼັງຢູ່ບັນດາຕາແສງເຂດຊາຍແດນໃຫ້ສົມບູນແບບໂດຍໄວ.