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ຂ່າວສານ

ຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນໃຫ້ບັນດາຕາແສງເຂດຊາຍແດນໃນທັນທີ

ກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນ 100 ຫຼັງຢູ່ບັນດາຕາແສງເຂດຊາຍແດນໃຫ້ສຳເລັດກ່ອນວັນທີ 30 ສິງຫາ 2026.
(ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ)

ທີ່ກອງປະຊຸມຈັດຂຶ້ນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 27 ກໍລະກົດ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ຊີ້ນຳການຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດສ້າງໂຮງຮຽນໃຫ້ບັນດາຕາແສງເຂດຊາຍແດນ, ລວມມີທັງຫໍພັກໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ ແລະ ຄູອາຈານ, ໃນນັ້ນ ກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນ 100 ຫຼັງຢູ່ບັນດາຕາແສງເຂດຊາຍແດນໃຫ້ສຳເລັດກ່ອນວັນທີ 30 ສິງຫາ 2026. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:

“ນີ້ແມ່ນການຊີ້ນຳຂອງກົມການເມືອງ, ສະນັ້ນ, ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ເຮັດໄວເດັດຂາດ, ຄ່ອຍໆເປີດກວ້າງ. ກ່ອນອື່ນໝົດແມ່ນມີບັ້ນເຄື່ອນໄຫວເພື່ອເຮັດ ໃນຈຳນວນເງິນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍຮຽກຮ້ອງຜູ້ໃຈບຸນໃຈກຸສົນ, ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າ ມີຫຼາຍຄົນຢາກປະກອບສ່ວນ. ຕ້ອງຈັດຄືແນວໃດເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດ ແລະ ມີຄວາມໝາຍ.”

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ ຮີບເຮັ່ງສ້າງຮ່າງມະຕິຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບການສ້າງໂຮງຮຽນ 100 ຫຼັງຢູ່ບັນດາຕາແສງເຂດຊາຍແດນໃຫ້ສົມບູນແບບໂດຍໄວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິ​ງ​ຈິງ: ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ຂ​ອງ​ປີ APEC 2027 ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ສັນ​ຕິ​ພາບ, ການ​ຮ່ວມ​ມື, ພັດ​ທະ​ນາ ແລະ ວັດ​ທະ​ນາ​ຖາ​ວອນ ໃນ​ໂລກ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິ​ງ​ຈິງ: ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ຂ​ອງ​ປີ APEC 2027 ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ສັນ​ຕິ​ພາບ, ການ​ຮ່ວມ​ມື, ພັດ​ທະ​ນາ ແລະ ວັດ​ທະ​ນາ​ຖາ​ວອນ ໃນ​ໂລກ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 28 ກໍລະກົດ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານພິທີປະກາດສ້າງຕັ້ງຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ APEC 2027.
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