Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຜັກ​ໝາກ​ໄມ້ເກືອບ 100 ໂຕນ ພິ​ຊິດ​ຕະຫຼາດ UAE

ວັນ​ທີ 18 ເມ​ສາ, ກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ Lulu Group International ໄດ້​ຈ້າງ​ເຮືອ​ບິນ​ຂົນ​ສົ່ງ​ຜັກ​ໝາກ​ໄມ້​ສົດ​ເກືອບ 100 ໂຕນ​ຈາກ ຫວຽດ​ນາມ ໄປ​ຍັງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ອາ​ຣັບ ເອມ​ມີ​ເລດ (UAE).
  ບັນ​ດາ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ກະ​ເສດ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ຂົນ​ສົ່ງ​ຮອດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ອາ​ຣັບ ເອມ​ມີ​ເລດ (ພາບ: TTXVN)  

ນີ້​ແມ່ນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ທີ່​ກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ນີ້​ນຳ​ໃຊ້​ທາງ​ການ​ບິນ​ເພື່ອ​ນຳ​ເຂົ້າ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ກະ​ເສດ​ຈາກ ຫວຽດ​ນາມ, ໃນ​ສະ​ພາບ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ logistics ຢູ່ ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ ພວມ​ປະ​ສົບ​ກັບ​ການ​ຜັນ​ແປ. ເຖິງວ່າຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ສູງກວ່າ, ແຕ່​ກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ Lulu ຍັງ​ເລືອກ​ແບບ​ວິ​ທີ​ນີ້​ ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ແຫຼ່ງ​ສະ​ໜອງ​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ໃຫ້​ແກ່​ລະ​ບົບ​ຈຳ​ໜ່າຍ, ພ້ອມ​ທັງ​ຮັກ​ສາ​ຄຳ​ໝັ້​ນ​ສັນ​ຍາ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ຜະ​ລິ​ດ​ຕະ​ພັນ​ກະ​ເສດ ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ເຖິງ​ຕະຫຼາດ ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ.

ໝວດ​ສິນ​ຄ້າ​ຄັ້ງ​ນີ້​ລວມ​ມີ​ໝາກ​ໄມ້​ຊະ​ນິດ​ຕ່າງໆ​ ແລະ ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ກະ​ເສດ​ທີ່​ມີ​ຄຸ​ນ​ນະ​ພາບ​ສູງ​ຈາກ​ພາກ​ໃຕ້ ຫວຽດ​ນາມ, ເຊັ່ນ: ໝາກ​ນາວ, ມັງ​ກອນ, ໝາກ​ກ້ຽງ​ໃຫຍ່, ໝາກ​ມີ້. ຕາມ​ການ​ຕີ​ລາ​ຄາ​ຈາກ​ຝ່າຍ​ກຸ່​ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ Lulu ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ກະ​ເສດ​ສົດ ແລະ ອາ​ຫານ​ປຸງ​ແຕ່ງ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ. ບັນ​ດາ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ຄື: ໝາກ​ມ່ວງ​ຫິ​ມະ​ພານ, ກາ​ເຟ ແລະ ເຄື່ອງ​ເທດ​ພິ​ເສດ ທີ່​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ໂພ​ກ ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ ນິ​ຍົມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອີ​ຣານ ພວມ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ບັນ​ດາ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ໃໝ່​ຈາກ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

ອີ​ຣານ ພວມ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ບັນ​ດາ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ໃໝ່​ຈາກ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

ວັນ​ທີ 18 ເມ​ສາ, ສະ​ພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ສູງ​ສຸດ ອີ​ຣານ ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ພວມ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ບັນ​ດາ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ໃໝ່​ຈາກ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ພ້ອມ​ທັງ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ຈະ​ບໍ່​ປະ​ນິ​ປະ​ນອມ​ໃນ​ວິ​ວັດ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັບ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top