ຂ່າວສານ
ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ຫວຽດນາມ ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃນງານວາງສະແດງເຄື່ອງ ເຟີນີເຈີ ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຢູ່ ອັງກິດ
ມີວິສາຫະກິດ 6 ແຫ່ງຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງ ແລະ ແນະນຳບັນດາຜະລິດຕະພັນເຟີນີເຈີໃນງານວາງສະແດງເຄື່ອງ ເຟີນີເຈີ ປະຈຳປີ ເຊິ່ງມີຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ ອັງກິດ January Furniture Show (JFS) 2023, ດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 22 – 25 ມັງກອນ ຢູ່ສູນວາງສະແດງແຫ່ງຊາດ (NEC) ຢູ່ນະຄອນ Birmingham ຂອງ ອັງກິດ. ໃນງານວາງສະແດງດັ່ງກ່າວ, ບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ແນະນຳກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນເຟີນີເຈີ ກໍຄື ຂັ້ນຕອນຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍບັນດາຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານັ້ນ… ໂດຍເປັນປະເທດຜະລິດ ແລະ ສົ່ງອອກເຄື່ອງເຟີນີເຈີໃຫຍ່ອັນດັບທີ 3 ໃນໂລກ ແລະ ໃຫຍ່ສຸດໃນພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ຫວຽດນາມ ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດອັງກິດ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຕ້ອງເປັນເຈົ້າການເຂົ້າຮ່ວມບັນດາງານຕະຫຼາດນັດຄືແນວນີ້ເພື່ອຊອກຫາ, ສ້າງສາຍສຳພັນກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື ແລະ ເປີດກວ້າງຕະຫຼາດຢູ່ ອັງກິດ.
ຕາມສະມາຄົມໄມ້ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ຫວຽດນາມ (VIFOREST) ແລ້ວ, ການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນເຟີນີເຈີ ຂອງ ຫວຽດນາມ ຄາດວ່າບັນລຸ 16 ຕື້ USD ໃນປີ 2022. ຂະແໜງໄມ້ ວາງເປົ້າໝາຍຮອດປີ 2030 ໃຫ້ບັນລຸມູນຄ່າສົ່ງອອກ 25 ຕື້ USD.