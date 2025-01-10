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ຂ່າວສານ

ປ​ີ 2025 ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສາ​ມາດບັນ​ລຸ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ມີ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ GDP ຢູ່​ລະ​ດັບ 8%​

ໃນສະພາບການຍັງປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ, ແຕ່ເສດຖະກິດປີ 2025 ໄດ້ຮັບການສືບທອດ, ສືບຕໍ່ທ່າເຕີບໂຕສູງຂອງປີ 2025.
ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫງວຽນດຶກເຕິມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຖະແຫຼງຂ່າວ (ພາບ: VGP)

ຢູ່ການຖະແຫຼງຂ່າວລັດຖະບານນັດສາມັນເດືອນທັນວາ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 8 ມັງກອນຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ການນຳກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບແຜນການເຕີບໂຕໃນປີ 2025 ຂອງ ລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາແງ່ຫວັງກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໃນປີ 2025.

ໂດຍເຕື້ອງເຖິງບັນດາປັດໄຈເພື່ອໃຫ້ພື້ນຖານເສດຖະກິດອາດຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍ 8% ໃນປີ 2025, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫງວຽນດຶກເຕິມ ຖືວ່າ ໃນສະພາບການຍັງປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ, ແຕ່ເສດຖະກິດປີ 2025 ໄດ້ຮັບການສືບທອດ, ສືບຕໍ່ທ່າເຕີບໂຕສູງຂອງປີ 2025. ໃນນັ້ນ, ບັນດາສຳນັກງານແຫ່ງລັດໄດ້ຮັບການປັບປຸງກະທັດລັດລົງ, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິພາບ…ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາກຳລັງໜູນຈະຊ່ວຍການເຕີບໂຕເສດຖະກິດບັນລຸໝາກຜົນສູງຫຼາຍຢ່າງ. ປັດໄຈທີສອງ, ນັ້ນແມ່ນການຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕທີ່ຕິດພັນກັບເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ການຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້, ຮັບປະກັນບັນດາຄວາມດູ່ນດ່ຽງໃຫຍ່ຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ແມ່ນການເພີ່ມທະວີບັນດາກຳລັງໜູນໃນການເຕີບໂຕທີ່ມີແຕ່ດົນນານກ່ຽວກັບການລົງທຶນ, ກະຕຸກຊຸກຍູ້ການບໍລິໂພກ ແລະ ຍູ້ແຮງການສົ່ງເສີມທາງການຄ້າ ແລະ ການສົ່ງອອກ. ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນດຶກເຕິມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ພວກຂ້າພະເຈົ້າກຳນົດປີ 2025 ຕ້ອງປະຕິບັດການກະຕຸກຊຸກຍູ້ການບໍລິໂພກພາຍໃນປະເທດ, ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາໜ້າທີ່ສຳຄັນ, ບໍ່ພຽງແຕ່ມີ ຫວຽດນາມຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງມີຫຼາຍປະເທດຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດອີກດ້ວຍ. ສຳລັບການດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ປີ 2025 ສູ້ຊົນດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ 120 – 130 ລ້ານເທື່ອຄົນ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ 20 ລ້ານເທື່ອຄົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ​ເປັ​ນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຮ່ວມ​ມື​ລົງ​ທຶນ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ 2025

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ​ເປັ​ນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຮ່ວມ​ມື​ລົງ​ທຶນ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ 2025

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ໄດ້ເປັນປະທານຮ່ວມືກອງປະຊຸມຮ່ວມມືລົງທຶນ ຫວຽດນາມ - ລາວ 2025 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຊຸກຍູ້ພ້ອມກັນພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນ”.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

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