ຂ່າວສານ
ປີ 2025 ພື້ນຖານເສດຖະກິດສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍມີການເຕີບໂຕ GDP ຢູ່ລະດັບ 8%
ຢູ່ການຖະແຫຼງຂ່າວລັດຖະບານນັດສາມັນເດືອນທັນວາ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 8 ມັງກອນຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ການນຳກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບແຜນການເຕີບໂຕໃນປີ 2025 ຂອງ ລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາແງ່ຫວັງກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໃນປີ 2025.
ໂດຍເຕື້ອງເຖິງບັນດາປັດໄຈເພື່ອໃຫ້ພື້ນຖານເສດຖະກິດອາດຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍ 8% ໃນປີ 2025, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫງວຽນດຶກເຕິມ ຖືວ່າ ໃນສະພາບການຍັງປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ, ແຕ່ເສດຖະກິດປີ 2025 ໄດ້ຮັບການສືບທອດ, ສືບຕໍ່ທ່າເຕີບໂຕສູງຂອງປີ 2025. ໃນນັ້ນ, ບັນດາສຳນັກງານແຫ່ງລັດໄດ້ຮັບການປັບປຸງກະທັດລັດລົງ, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິພາບ…ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາກຳລັງໜູນຈະຊ່ວຍການເຕີບໂຕເສດຖະກິດບັນລຸໝາກຜົນສູງຫຼາຍຢ່າງ. ປັດໄຈທີສອງ, ນັ້ນແມ່ນການຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕທີ່ຕິດພັນກັບເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ການຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້, ຮັບປະກັນບັນດາຄວາມດູ່ນດ່ຽງໃຫຍ່ຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ແມ່ນການເພີ່ມທະວີບັນດາກຳລັງໜູນໃນການເຕີບໂຕທີ່ມີແຕ່ດົນນານກ່ຽວກັບການລົງທຶນ, ກະຕຸກຊຸກຍູ້ການບໍລິໂພກ ແລະ ຍູ້ແຮງການສົ່ງເສີມທາງການຄ້າ ແລະ ການສົ່ງອອກ. ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນດຶກເຕິມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ພວກຂ້າພະເຈົ້າກຳນົດປີ 2025 ຕ້ອງປະຕິບັດການກະຕຸກຊຸກຍູ້ການບໍລິໂພກພາຍໃນປະເທດ, ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາໜ້າທີ່ສຳຄັນ, ບໍ່ພຽງແຕ່ມີ ຫວຽດນາມຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງມີຫຼາຍປະເທດຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດອີກດ້ວຍ. ສຳລັບການດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ປີ 2025 ສູ້ຊົນດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ 120 – 130 ລ້ານເທື່ອຄົນ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ 20 ລ້ານເທື່ອຄົນ.