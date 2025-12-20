ຂ່າວສານ
ປະຊາຊົນມີຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈ ແລະ ຕັ້ງຄວາມຫວັງຕໍ່ບັນດາກິດຈະກຳ, ໂຄງການຈຸດສຸມ
ໂດຍເປັນສັກຂີພິຍານພິທີເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງໂຄງການເຂດຕົວເມືອງກິລາ Olympic ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ຟ້າມມິງຈິງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ, ເຊິ່ງແມ່ນ 1 ໃນ 2 ໂຄງການໃຫຍ່ຂອງນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ປະຊາຊົນຢູ່ຕາແສງ ເທື້ອງຟຸກ ມີຄວາມປະຕິຊົມຊື່ນ, ເອກອ້າງທະນົງໃຈ ເມື່ອມີກິດຈະກຳໃຫຍ່ລະດັບໂລກ, ປະສົມລະຫວ່າງຕົວເມືອງກັບກິລາ, ການບໍລິການ ທີ່ໄດ້ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງຢູ່ບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງຕົນ.
“ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບຂ່າວກ່ຽວກັບໂຄງການນີ້ມາດົນແລ້ວ. ໂຄງການນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ສ້າງຄວາມງາມໃຫ້ແກ່ນະຄອນຫຼວງເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງປະຊາຊົນ ຝູເທື້ອງ ກໍໄດ້ຊົມໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດເຊັ່ນດຽວກັນ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າດີໃຈຫຼາຍ ແລະ ຫວັງວ່າ ໂຄງການໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຄືບໜ້າ”.
ຢູ່ແຂວງ ລາວກາຍ, ພິທີເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງໂຄງການລົງທຶນກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວກາຍ - ຮ່າໂນ້ຍ - ຫາຍຟ່ອງ ກໍໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນດຽວກັນ. ໂຄງການເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວກາຍ - ຮ່າໂນ້ຍ - ຫາຍຟ່ອງ ມີຄວາມຍາວທັງໝົດປະມານ 390 ກິໂລແມັດ ໂດຍໄປຜ່ານ 8 ແຂວງ, ນະຄອນ, ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເສັ້ນທາງລົດໄຟ ເຂືອເຂົາ (ຈີນ). ອ້າຍ ໂງວັນເທິ້ນ, ປະຊາຊົນຢູ່ໜ່ວຍ ເຊິນໝານ 1, ເທດສະບານ ລາວກາຍ, ແບ່ງປັນວ່າ:
“ພວກຂ້າພະເຈົ້າລ້ວນແຕ່ມີຄວາມຮ່ວມຈິດຮ່ວມໃຈ, ເພາະວ່າເປັນໂຄງການແຫ່ງຊາດ ສະນັ້ນ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຈະສະໜັບສະໜູນຢ່າງສຸດຂີດ. ເຖິງວ່າທ້າຍປີແລ້ວ, ແຕ່ພວກຂ້າພະເຈົ້າກໍພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ບ່ອນໃໝ່. ຫວັງວ່າ ໂຄງການນີ້ຈະກໍ່ສ້າງສຳເລັດໄວໆນີ້, ແນ່ນອນວ່າ ຈະອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ.”