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ຂ່າວສານ

ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທົ່ວລະບົບການເມືອງ ແລະ ທົ່ວປວງຊົນ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມບິ່ງມິງ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແຂວງ ກ໋ວາງນິງ ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ກ່ວາອີກເພື່ອໃຫ້ “ວັນບຸນທົ່ວປວງຊົນປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແຫ່ງຊາດ” ໃຫ້ນັບມື້ນັບແທດຈິງ, ຮັບໃຊ້ບັນດາໜ້າທີ່ການເມືອງ - ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ - ສັງຄົມຂອງທ້ອງຖິ່ນ
  ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມບິ່ງມິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ (ພາບ:Nguyễn Hùng)  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ສິງຫາ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມບິ່ງມິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມວັນບຸນທົ່ວປວງຊົນປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແຫ່ງຊາດປີ 2022 ຢູ່ຕາແສງ ວຽດເຢີນ, ເທດສະບານ ດົງຈ່ຽວ, ແຂວງ ກ໋ວາງນີງ. ນີ້ແມ່ນຕາແສງບັນລຸມາດຖານຊົນນະບົດໃໝ່ຕົວແບບ; ປະຕິບັດຂະບວນການ “ທົ່ວປວງຊົນປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແຫ່ງຊາດ ຕາແສງເຂດສາສະໜາ” ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ທີ່ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາສູງຈາກລັດຖະບານ, ກະຊວງຕຳຫຼວດ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວັນບຸນ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມບິ່ງມິງ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແຂວງ ກ໋ວາງນິງ ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ກ່ວາອີກເພື່ອໃຫ້ “ວັນບຸນທົ່ວປວງຊົນປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແຫ່ງຊາດ” ໃຫ້ນັບມື້ນັບແທດຈິງ, ຮັບໃຊ້ບັນດາໜ້າທີ່ການເມືອງ - ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ - ສັງຄົມຂອງທ້ອງຖິ່ນ:

“ໂດຍກຳນົດແຈ້ງໜ້າທີ່ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທົ່ວລະບົບການເມືອງ ແລະ ທົ່ວປວງຊົນ, ໃນນັ້ນ, ກຳລັງຕຳຫຼວດແມ່ນແກ່ນສານ. ສືບຕໍ່ປ່ຽນໃໝ່ເນື້ອໃນ, ຮູບແບບ, ມາດຕະການສ້າງ “ຂະບວນການທົ່ວປວງຊົນປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແຫ່ງຊາດ” ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ, ໜ້າທີ່ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ເໝາະສົມກັບເງື່ອນໄຂ, ສະພາບການລະອຽດຂອງແຕ່ລະເຂດ, ພາກ, ຂົງເຂດ, ບໍລິເວນລະອຽດຢູ່ຮາກຖານ. ພ້ອມນັ້ນ, “ຂະບວນການທົ່ວປວງຊົນປົກປັກຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ” ຕ້ອງຕິດພັນກັບບັນດາຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດໂດຍພັກ, ລັດ, ບັນດາອົງການ, ຫົວໜ່ວຍ, ແນວໂຮມປະເທດຊາດ ແລະ ໝູ່ຄະນະ… ປຸກລະດົມເພື່ອສ້າງການກະທົບທີ່ຕັ້ງໜ້າ ແລະ ມີແຜ່ກະຈາຍໃນຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຢູ່ເຂດຊຸມຊົນ.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວົງເງິນການສົ່ງອອກຂະແໜງຕ່ຳແຜ່ນຕັດຫຍິບໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີນີ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 23% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ

ວົງເງິນການສົ່ງອອກຂະແໜງຕ່ຳແຜ່ນຕັດຫຍິບໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີນີ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 23% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ

ຈຳນວນວິສາຫະກິດໄດ້ຈົດທະບຽບສ້າງຕັ້ງໃໝ່ ແລະ ກັບຄືນສູ່ການເຄື່ອນໄຫວໃນ 7 ເດືອນຜ່ານມາບັນລຸ 133,7 ພັນແຫ່ງ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 26,8% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ, ລື່ນກາຍລະດັບ 105,4 ພັນແຫ່ງຂອງປີກາຍ
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