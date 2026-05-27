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ຂ່າວສານ

ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່​ຮູບ​ແບບ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ປະ​ເທດ​ຊາດໂດຍ​ອີງ​ໃສ່​ວິ​ທະ​ຍ​ສາດ, ເຕັ​ກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ, ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ

ພາຍຫຼັງ 40 ປີ​ແຫ່ງ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ພາ​ລະ​ກິດ​ແຫ່ງ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່, ປະ​ເທດ​ຊາດ​ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ໝາ​ຍ​ປະ​ຫວັດ​ສາດຫຼາຍ​ຢ່າງ, ສ້າງ​ປະ​ຖົມ​ປັດ​ໄຈ ແລະ ພື້ນ​ຖານ​ອັນ​ໝັ້ນ​ແກ່ນ ໃຫ້​ໄລ​ຍະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຕໍ່​ໄປ.
  ທ່ານ ຫງວຽນ​ແທັງ​ງິ ຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ, ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ສູນ​ກາງ ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ ສຳ​ມະ​ນາ (ພາບ: TTXVN)  

ນີ້​ແມ່ນ​ຫົວ​ຂໍ້​ຂອງກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຳ​ມະ​ນາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ໂດຍ​ຄະ​ນະ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ, ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ສູນ​ກາງ ປະ​ສານ​ສົມ​ທົບ​ກັບ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເມືອງ ແຫ່ງ​ຊາດ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ສະ​ພາ​ທິດ​ສະ​ດີ​ສູນ​ກາງ, ຄະ​ນະ​ພັກ​ນະ​ຄອນ ຫ໋າ​ຍ​ຝ່ອງ ແລະ ບັນ​ດາ​ຫົວ​ໜ່ວຍ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 26 ພຶດ​ສະ​ພາ ຢູ່​ນະ​ຄອນ ຫ໋າຍ​ຝ່ອງ.

ພາຍຫຼັງ 40 ປີ​ແຫ່ງ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ພາ​ລະ​ກິດ​ແຫ່ງ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່, ປະ​ເທດ​ຊາດ​ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ໝາ​ຍ​ປະ​ຫວັດ​ສາດຫຼາຍ​ຢ່າງ, ສ້າງ​ປະ​ຖົມ​ປັດ​ໄຈ ແລະ ພື້ນ​ຖານ​ອັນ​ໝັ້ນ​ແກ່ນ ໃຫ້​ໄລ​ຍະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຕໍ່​ໄປ. ທ່ານ ຫງວຽນ​ແທັງ​ງິ ຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ, ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ສູນ​ກາງ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ວ່າ:

ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່​ຮູບ​ແບບ​ພັດ​ທະ​ນາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ໂດຍ​ອີງ​ຕາມ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ, ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ, ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ ແລະ ການຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ແມ່ນ​ຄວາມ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ພາ​ວະ​ວິ​ໄສ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ຫາກ​ຍັງ​ແມ່ນ​ການ​ຄັດ​ເລືອກ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ຕັດ​ສິນ​ຕໍ່​ອະ​ນາ​ຄົດ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຊາດ. ນີ້​ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ແມ່ນ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ຮູບ​ແບ​ບ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ຫາກ​ຍັງ​ແມ່ນ​ວິ​ວັດ​ການ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ ​ວິ​ທີ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ ຢ່າງ​ຮອບ​ດ້ານ ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ໃໝ່, ຍົ​ກ​ສູງ​ສະ​ມັດ​ຕະ​ພາບ​ການ​ອອກ​ແຮງ​ງານ, ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ການ​ແກ້ງ​ແຍ້ງຂອງ​ປະ​ເທດ​ຊາດ, ເພີ່ມ​ທະ​ວ​ີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ, ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ​ຂອງ ປະ​ເທດ​ຊາດ.

ຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຳ​ມະ​ນາ, ບັນ​ດາ​ຜູ້​ແທນ ແລະ ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ​ໄດ້ວິ​ເຄາະ​ບັນ​ດາ​ໂອ​ກາດ, ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ໃນ​ສະ​ພາບ​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ, ຫັນ​ເປັນ​ສີ​ຂຽວ ແລະ ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ເຂົ້າ​ກັບ​ສາ​ກົນ, ສະ​ເໜີຫຼາຍ​ວິ​ທີ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ຮູບ​ແບບ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃໝ່​ໃນ​ໄລ​ຍະ 2026 – 2045, ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ນຳ​ຫວຽດ​ນາມ​ກາຍ​ເປັນ​ປະ​ເທດ ພັດ​ທະ​ນາ, ມີ​ລາຍ​ຮັບ​ສູງ​ໃນ​ປີ 2045. ທ່ານ​​ສ​ຈ.ປ.ອ ຫງວຽນ​ຊວັນ​ທັ້ງ, ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ທິດ​ສະ​ດີ​ສູນ​ກາງ ຢັ້ງ​ຢືນ​ວ່າ: ຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຜູ້​ແທນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ຄັ້ງ​ທີ XIV ຂອງ​ພັກ, ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ວາງ​ອອກ​ການ​ກຳ​ນົດ​ທິດ​ສ້າງ​ຮູບ​ແບບ​ການ​ເຕີບ​ໂຕແບບ​ໃໝ່​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຕ້ອງ​ການ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ຢ່າງ​ແຮງ​ຈາກ​ການ​ທີ່​ພຽງ​ແຕ່​ອີງໃສ່ທຶນ, ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ ແລະ ແຮງ​ງານ​ທີ່​ມີ​ເຕັກ​ນິກ​ຕ່ຳເປັນ​ຕົ້ນ​ຕໍ ກາຍ​ເປັນ​ການ​ຖືກວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ, ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ, ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ, ​ການຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ, ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ແຫຼ່ງ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ມະ​ນຸດ ແລະ ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງບໍ​ລິ​ຫານທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ​ເປັນ​ກຳ​ລັງ​ໜູນຫຼັກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄປຮອດ ບາງກອກ, ສືບຕໍ່ການຢ້ຽມຢາມ ໄທ ຢ່າງເປັນທາງການ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄປຮອດ ບາງກອກ, ສືບຕໍ່ການຢ້ຽມຢາມ ໄທ ຢ່າງເປັນທາງການ

ຕອນຄ່ຳວັນດຽວກັນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຕ້ອນຮັບການນຳ TCC Group ຂອງ ໄທ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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