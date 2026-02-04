Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່​ວຽກ​ງານ​ໂຄ​ສະ​ນາ, ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ຫວຽດ​ນາມ ຢູ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ

ດ້ວຍສານຫຼັກທີ່ວ່າ “ຮ່ວມກຳລັງ - ບຸກທະລຸ” ຈຸດໃໝ່ຂອງວຽກງານສົ່ງເສີມ, ໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວໃນປີນີ້ແມ່ນ ປະກາດໂຄງການສົ່ງເສີມ, ໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວປີ 2026 ບົນພື້ນຖານສັງລວມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສົ່ງເສີມ.
ທ່ານ ຫງວຽນຈຸງແຄ້ງ ຫົວໜ້າກົມການທ່ອງທ່ຽວແຫງ່ຊາດ ຫວຽດນາມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເຫດການ (ພາບ: ວິງຝອງ)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 2 ກຸມພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກົມທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ຈັດຕັ້ງພິທີປະກາດບັນດາເຫດການສົ່ງເສີມ, ໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວຫວຽດນາມ ຢູ່ບັນດາຕະຫຼາດຈຸດສຸມປີ 2026.

ດ້ວຍສານຫຼັກທີ່ວ່າ “ຮ່ວມກຳລັງ - ບຸກທະລຸ” ຈຸດໃໝ່ຂອງວຽກງານສົ່ງເສີມ, ໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວໃນປີນີ້ແມ່ນ ປະກາດໂຄງການສົ່ງເສີມ, ໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວປີ 2026 ບົນພື້ນຖານສັງລວມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສົ່ງເສີມ, ໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດປີ 2026 ຂອງບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ວິສາຫະກິດ. ທ່ານ ຫງວຽນຈຸງແຄ້ງ ຫົວໜ້າກົມການທ່ອງທ່ຽວແຫງ່ຊາດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ປີ 2026, ມີ 79 ກິດຈະກຳເຄື່ອນໄຫວສົ່ງເສີມການໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ໃນນັ້ນ, ກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ຈະຈັດຕັ້ງ 19 ກິດຈະກຳ, ທ້ອງຖິ່ນຈັດຕັ້ງ 21 ກິດຈະກຳ ແລະ ວິສາຫະກິດ, ກຸ່ມບໍລິສັດຈະຈັດຕັ້ງ 39 ກິດຈະກຳ. ລາຍການໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີເປັນເອກະພາບລະຫວ່າງອົງການຄຸ້ມຄອງຂັ້ນສູນກາງ, ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງວິສາຫະກິດ. ນີ້ແມ່ນທ່າອ່ຽງໃໝ່ຂອງວຽກງານໂຄສະນາ ການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ. ທຸກໆເຫດການໂຄສະນາພາຍໃນປະເທດ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ກຳນົດວ່າແມ່ນໜ້າທີ່ຈຸດສຸມ ແລະ ຕ້ອງສຸມໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລາວ ອວຍ​ພອນ​ວັນ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ ຄົບ​ຮອບ 96 ປີ

ລາວ ອວຍ​ພອນ​ວັນ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ ຄົບ​ຮອບ 96 ປີ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 02 – 03 ກຸມພາ, ມີຫຼາຍຄະນະພັກ, ກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ສຳນັກງານອົງການຂອງລາວ ໄດ້ເຂົ້າໄປຍັງສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ອວຍພອນເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 96 ປີ (03/02/1930 – 03/02/2026) ແລະ ບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດປີມະເມຍ 2026.
ອ່ານເພີ່ມ

