ຂ່າວສານ
ປ່ຽນແປງໃໝ່ວຽກງານໂຄສະນາ, ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 2 ກຸມພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກົມທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ຈັດຕັ້ງພິທີປະກາດບັນດາເຫດການສົ່ງເສີມ, ໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວຫວຽດນາມ ຢູ່ບັນດາຕະຫຼາດຈຸດສຸມປີ 2026.
ດ້ວຍສານຫຼັກທີ່ວ່າ “ຮ່ວມກຳລັງ - ບຸກທະລຸ” ຈຸດໃໝ່ຂອງວຽກງານສົ່ງເສີມ, ໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວໃນປີນີ້ແມ່ນ ປະກາດໂຄງການສົ່ງເສີມ, ໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວປີ 2026 ບົນພື້ນຖານສັງລວມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສົ່ງເສີມ, ໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດປີ 2026 ຂອງບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ວິສາຫະກິດ. ທ່ານ ຫງວຽນຈຸງແຄ້ງ ຫົວໜ້າກົມການທ່ອງທ່ຽວແຫງ່ຊາດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ປີ 2026, ມີ 79 ກິດຈະກຳເຄື່ອນໄຫວສົ່ງເສີມການໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ໃນນັ້ນ, ກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ຈະຈັດຕັ້ງ 19 ກິດຈະກຳ, ທ້ອງຖິ່ນຈັດຕັ້ງ 21 ກິດຈະກຳ ແລະ ວິສາຫະກິດ, ກຸ່ມບໍລິສັດຈະຈັດຕັ້ງ 39 ກິດຈະກຳ. ລາຍການໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີເປັນເອກະພາບລະຫວ່າງອົງການຄຸ້ມຄອງຂັ້ນສູນກາງ, ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງວິສາຫະກິດ. ນີ້ແມ່ນທ່າອ່ຽງໃໝ່ຂອງວຽກງານໂຄສະນາ ການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ. ທຸກໆເຫດການໂຄສະນາພາຍໃນປະເທດ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ກຳນົດວ່າແມ່ນໜ້າທີ່ຈຸດສຸມ ແລະ ຕ້ອງສຸມໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.