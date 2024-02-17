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ຂ່າວສານ

ປຸກ​ລະ​ດົມ “ບ​ຸນ​ເຕັດ​​ປູກ​ຕົ້ນ​ໄມ້ ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຮູ້​ບຸນ​ຄຸນ​ຕໍ່​ປະ​ທານ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ຕະຫຼອດໄປ”

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ກຸມພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດ ພິທີປຸກລະດົມ “ບຸນເຕັດ ປູກຕົ້ນໄມ້ ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຕະຫຼອດໄປ” ລະດູບານໃໝ່ປີມະໂລງ 2024.
ການນຳສູນກາງ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ເຂົ້າຮ່ວມການປູກຕົ້ນໄມ້ (ພາບ: VOV)

ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ກ່າວແຈ້ງວ່າ: ພາຍຫຼັງ 3 ປີ ແຫ່ງການປະຕິບັດແຜນຮ່າງ ປູກຕົ້ນໄມ້ 1 ຕື້ຕົ້ນ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ , ທົ່ວປະເທດ ໄດ້ປູກຕົ້ນໄມ້ເກືອບ 770 ລ້ານ ຕົ້ນ.  ໂດຍປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຜົນສຳເລັດລວມນັ້ນ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ບັນດາກົມກອງ ໄດ້ ມີຄວາມເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າ, ນຳໜ້າໃນການຕອບສະໜອງຂະບວນການປູກຕົ້ນໄມ້, ປູກປ່າ ແລະ ດ້ວຍຫຼາຍວິທີການທີ່ດີ ແລະ ແທດຈິງ. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ໂດຍໄດ້ປະຕິບັດຄຳສັ່ງເລກທີ 13 ຂອງ ຄະນະເລຂາທິການກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີການ ນຳພາຂອງພັກ ຕໍ່ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປ່າ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ສືບຕໍ່ສຶກສາ, ໂຄສະນາເຜີນແຜ່ ຄຳຮຽກຮ້ອງ “ບຸນເຕັດ ປູກຕົ້ນໄມ້” ຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ມີຫຼາຍວິທີການປະຕິບັດທີ່ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ເພື່ອສົ່ງເສີມບັນດາຫົວໜ່ວຍ, ນັກຮົບ ທົ່ວກອງທັບ ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ, ປູກຕົ້ນໄມ້, ປະຕິບັດຂະບວນການ “ບຸນເຕັດປູກຕົ້ນໄມ້ ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຕະຫຼອດໄປ” ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ແລະ ສະຫະພັນລັດເຊຍ ສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ຕົກລົງທີ່ບັນລຸໄດ້

ຫວຽດນາມ ແລະ ສະຫະພັນລັດເຊຍ ສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ຕົກລົງທີ່ບັນລຸໄດ້

2 ຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີສືບຕໍ່ມີຫຼາຍມາດຕະການລະອຽດແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການພົວພັນດ້ານການຄ້າ - ການລົງທຶນ, ເສີມຂະຫຍາຍທ່າສະດວກຈາກສັນຍາການຄ້າເສລີ ຫວຽດນາມ - ສຳພັນທະມິດເສດຖະກິດ ອາຊີ - ເອີລົບ (EAEU)
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