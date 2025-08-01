ຂ່າວສານ
ປຸກລະດົມເດືອນກະທຳເພື່ອນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດປີ 2025
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 31 ກໍລະກົດ, ຢູ່ນະຄອນ ເຫວ້, ກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບສູນກາງ ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ, ສູນກາງຊາວໜຸ່ມຄອມມູນິດ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ເຫວ້ ຈັດພິທີປຸກລະດົມເດືອນກະທຳເພື່ອນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດປີ 2025; ຕອບສະໜອງວັນໂລກປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ (ວັນທີ 30 ກໍລະກົດ) ແລະ ວັນທົ່ວປວງຊົນປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ.
ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ການຄ້າມະນຸດແມ່ນອາດຊະຍາກຳທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ - ຈົ່ງຢຸດຕິການຂູດຮີດ”, ພິທີປຸກລະດົມແມ່ນໂອກາດເພື່ອຍົກສູງສະຕິຄວາມຮັບຮູ້ຂອງຊຸມຊົນກ່ຽວກັບລັກສະນະຄວາມອັນຕະລາຍ, ເລ່ລ່ຽມທີ່ແນບນຽມ ແລະ ຂອບຂະໜາດຂ້າມຊາຍແດນຂອງອາດຊະຍາກຳການຄ້າມະນຸດ. ກ່າວຄຳເຫັນໃນພິທີປຸກລະດົມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ປະຈໍາການ ຫງວຽນຮວ່າບິ່ງ ສະເໜີວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະແໜງການ, ຊຸມຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນທຸກຄົນຈົ່ງພ້ອມກັນສາມັກຄີ, ຍົກສູງສະຕິຄວາມຮັບຮູ້, ເປັນເຈົ້າການໃນການກະທຳ, ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ, ປະກອບສ່ວນສ້າງສັງຄົມທີ່ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ມີລະບຽບວິໄນ. ຫວຽດນາມ ຢຶດໝັ້ນຍູ້ຖອຍອາດຊະຍາກຳການຄ້າມະນຸດອອກຈາກຊີວິດ - ສັງຄົມ.”