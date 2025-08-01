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ຂ່າວສານ

ປຸກ​ລະ​ດົມ​ເດືອນ​ກະ​ທຳ​ເພື່ອນ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ, ຕ້ານ​ການ​ຄ້າ​ມະ​ນຸດ​ປີ 2025

ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ການຄ້າມະນຸດແມ່ນອາດຊະຍາກຳທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ - ຈົ່ງຢຸດຕິການຂູດຮີດ”, ພິທີປຸກລະດົມແມ່ນໂອກາດເພື່ອຍົກສູງສະຕິຄວາມຮັບຮູ້ຂອງຊຸມຊົນກ່ຽວກັບລັກສະນະຄວາມອັນຕະລາຍ, ເລ່ລ່ຽມທີ່ແນບນຽມ ແລະ ຂອບຂະໜາດຂ້າມຊາຍແດນຂອງອາດຊະຍາກຳການຄ້າມະນຸດ.
ພິທີປຸກລະດົມ (ພາບ: VOV)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 31 ກໍລະກົດ, ຢູ່ນະຄອນ ເຫວ້, ກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບສູນກາງ ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ, ສູນກາງຊາວໜຸ່ມຄອມມູນິດ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ເຫວ້ ຈັດພິທີປຸກລະດົມເດືອນກະທຳເພື່ອນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດປີ 2025; ຕອບສະໜອງວັນໂລກປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ (ວັນທີ 30 ກໍລະກົດ) ແລະ ວັນທົ່ວປວງຊົນປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ.

ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ການຄ້າມະນຸດແມ່ນອາດຊະຍາກຳທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ - ຈົ່ງຢຸດຕິການຂູດຮີດ”, ພິທີປຸກລະດົມແມ່ນໂອກາດເພື່ອຍົກສູງສະຕິຄວາມຮັບຮູ້ຂອງຊຸມຊົນກ່ຽວກັບລັກສະນະຄວາມອັນຕະລາຍ, ເລ່ລ່ຽມທີ່ແນບນຽມ ແລະ ຂອບຂະໜາດຂ້າມຊາຍແດນຂອງອາດຊະຍາກຳການຄ້າມະນຸດ. ກ່າວຄຳເຫັນໃນພິທີປຸກລະດົມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ປະຈໍາການ ຫງວຽນຮວ່າບິ່ງ ສະເໜີວ່າ:

“ຂ້າພະເຈົ້າຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະແໜງການ, ຊຸມຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນທຸກຄົນຈົ່ງພ້ອມກັນສາມັກຄີ, ຍົກສູງສະຕິຄວາມຮັບຮູ້, ເປັນເຈົ້າການໃນການກະທຳ, ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ, ປະກອບສ່ວນສ້າງສັງຄົມທີ່ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ມີລະບຽບວິໄນ. ຫວຽດນາມ ຢຶດໝັ້ນຍູ້ຖອຍອາດຊະຍາກຳການຄ້າມະນຸດອອກຈາກຊີວິດ - ສັງຄົມ.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ EU ຢາກ​ກູ້​ຢຶມ​ເງິ​ນ​ເປັນ​ຈຳ​ນວນ 127 ຕື້​ເອີ​ໂຣ​ ໃຫ້​ແກ່​ການ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ດ້ານ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ

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ກອງທຶນ SAFE ມີຍອດມູນຄ່າ 150 ຕື້ ເອີໂຣ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມາ ເພື່ອແນໃສ່ອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ເຂົ້າເຖິງບັນດາບ້ວງເງິນກູ້ຢຶມທີ່ມີອັດຕາດອກເບ້ຍຕ່ຳກ່ວາ, ຍ້ອນການໜູນຊ່ວຍຈາກງົບປະມານສູນກາງຂອງ EU.
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