ຂ່າວສານ ປຸກລະດົມລາງວັນອຸດສາຫະກຳວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ “ແປວໄຟຄຳ” ປີ 2026 24/06/2026 ລາງວັນເພື່ອແນໃສ່ເຊີດຊູບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ, ສ່ວນບຸກຄົນມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳວັດທະນະທຳ, ສົ່ງເສີມນະວັດຕະກຳ, ໝູນໃຊ້ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ. ພິທີປຸກລະດົມລາງວັນອຸດສາຫະກຳ ວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ “ແປວໄຟຄຳ” (ພາບ: baovanhoa.vn)ວັນທີ 22 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສະຫະພັນ ພັດທະນາອຸດສາຫະກຳວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະສານສົມທົບກັບ ສະຖາບັນສື່ມວນຊົນ ແລະ ສື່ສັງຄົມ ຈັດຕັ້ງການປຸກລະດົມລາງວັນອຸດສາຫະກຳ ວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ “ແປວໄຟຄຳ” (Golden Torch Awards for Cultural Industries - GTACI) ປີ 2026. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດ, ທີ່ລາງວັນສະເພາະເພື່ອແນໃສ່ເຊີດຊູບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ, ສ່ວນບຸກຄົນທີ່ດີເດັ່ນໃນຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳວັດທະນະທຳໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ຫວຽດນາມ. ລາງວັນເພື່ອແນໃສ່ເຊີດຊູບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ, ສ່ວນບຸກຄົນມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳວັດທະນະທຳ, ສົ່ງເສີມນະວັດຕະກຳ, ໝູນໃຊ້ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ; ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາລະບົບນິເວດເສດຖະກິດປະດິດສ້າງ, ໂຄສະນາເຄື່ອງໝາຍ, ຍົກສູງຄວາມສາມາດແກ້ງແຍ້ງຂອງບັນດາເຈົ້າຂອງວັດທະນະທຳ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)