ຂ່າວສານ
ປຸກລະດົມການແຂ່ງຂັນຊີງລາງວັນ “ຜະລິດຕະພັນເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ Make in Viet Nam” ປີ 2024
ທ່ານ ຫງວຽນແທັງຕວຽນ, ຮອງຫົວໜ້າກົມອຸດສາຫະກຳເຕັກໂນໂລຢີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ ຫວຽດນາມ ຖືວ່າ:
“ຜະລິດຕະພັນເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນໃໝ່ ແມ່ນລາຍການໃໝ່, ສຳລັບບັນດາເຕັກໂນໂລຢີໃໝ່ຄື AI (ປັນຍາປະດິດ), Blockchain, ການເຊື່ອມຕໍ່ສັບພະສິ່ງ ຫຼື ເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ… ອັນນີ້ ກໍມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນກັບບັນດາລາງວັນອື່ນໆໃນໂລກ. ໂລກ ກໍມີບັນດາລາງວັນເຊດີຊູຜະລິດຕະພັນໃໝ່, ປີນີ້ ອົງການກຳມະການໄດ້ສະເໜີ ແລະ ໄດ້ຮັບການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນໃຫ້ເປີດລາຍການໃໝ່, ນັ້ນແມ່ນເຕັກໂນໂລຢີໃໝ່ດີເດັ່ນ”.
ປະຕູຖານຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕນິກ Giaithuong.makeinVietNam.mic.gov.vn ຈະຢຸດຮັບສຳເນົາເອກະສານຈົດທະບຽນໃນວັນທີ 22 ຕຸລາ 2024. ພິທີມອບລາງວັນຈະຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນທັນວາຈະມາເຖິງ.