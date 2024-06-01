Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ປຸກ​ລະ​ດົມ​ການ​ສອບ​ເສັງ ແລະ ວາງ​ສະ​ແດງ​ພາບ​ແຕ້ມ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ ອາ​ຊຽນ ປ​ີ 2024

ບັນດາຜົນງານເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ປະດິດແຕ່ງນັບແຕ່ປີ 2020 ມາຮອດປະຈຸບັນ, ເວລາຮັບຜົນງານແມ່ນແຕ່ນີ້ຮອດວັນທີ 5 ສິງຫາ ປີ 2024.
ພິທີປຸກລະດົມ (ພາບ: dangcongsan.vn)

ວັນທີ 31 ພຶດສະພາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ກົມວິຈິດສິນ, ຖ່າຍຮູບ ແລະ ວາງສະແດງ (ກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ) ໄດ້ຈັດພິທີປຸກລະດົມການສອບເສັງ ແລະ ວາງສະແດງພາບແຕ້ມບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ປີ 2024. ນີ້ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ບັນດາຈິດຕະກອນ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ສາມາດພົບປະ, ແລກປ່ຽນ, ແນະນຳບັນດາຜົນງານ ໃນການປະດິດແຕ່ງພາບແຕ້ມໃນພາກພື້ນ; ແນະນຳວັດທະນະທຳ, ປະເທດຊາດ ແລະ ປຊຊ ແຕ່ບະປະເທດ ໃນປະຊາຄົມລວມແຫ່ງຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ.

   ຕາມກົດລະບຽບ, ເປົາໝາຍເຂົ້າຮ່ວມການສອບເສັງ ແລະ ວາງສະແດງພາບແຕ້ມບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ປີ 2024 ຕ້ອງແມ່ນພົນລະເມືອງຂອງບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ. ບັນດາຜົນງານເຂົ້າຮ່ວມ ມິຫົວເລື່ອງປະດິດແຕ່ງກ່ຽວກັບຊີວິດ, ມະນຸດ, ທິວທັດທຳມະຊາດ, ປະເທດຊາດແຫ່ງສັນຕີພາບ, ສາມັກຄີ, ຮ່ວມມື, ມິດຕະພາບ ແລະ ບັນດາບັນຫາຂອງຊິວິດຍຸກປະຈຸບັນຂອງບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ຊື່ງໄດ້ພ້ອມກັນເອົາໃຈໃສ່, ແບ່ງປັນ.

ບັນດາຜົນງານເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ປະດິດແຕ່ງນັບແຕ່ປີ 2020 ມາຮອດປະຈຸບັນ, ເວລາຮັບຜົນງານແມ່ນແຕ່ນີ້ຮອດວັນທີ 5 ສິງຫາ ປີ 2024.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ້າງທຸກເງື່ອນໄຂເປັນຢ່າງດີທີ່ສຸດເພື່ອເດັກນ້ອຍໄດ້ພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານ

ສ້າງທຸກເງື່ອນໄຂເປັນຢ່າງດີທີ່ສຸດເພື່ອເດັກນ້ອຍໄດ້ພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາກົນໄກ, ນະໂຍບາຍໃນການປົກປ້ອງ ແລະ ເບິ່ງແຍງເດັກເວົ້າລວມ, ການສຶກສາເດັກເວົ້າສະເພາະໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top