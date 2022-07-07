ຂ່າວສານ
ປຸກລະດົມການເສັງປະດິດສັນຍາລັກ “ການຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ”
ຕອນບ່າຍວັນທີ 05 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດພິທີປຸກລະດົມການເສັງປະດິດສັນຍາລັກ “ການຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ”. ສັນຍາລັກ (logo) ຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນວິໄສທັດຂອງໂຄງການຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດດ້ວຍ 3 ເສົ້າຄ້ຳແມ່ນ: ລັດຖະບານດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ແລະ ສັງຄົມດີຈີຕອນ.
ຄະນະຈັດຕັ້ງຈະຮັບເອກະສານເຂົ້າຮ່ວມການເສັງຕາມຮູບແບບໂດຍກົງ ແລະ ທາງໄກແຕ່ວັນທີ 05 ກໍລະກົດ ຫາວັນທີ 05 ກັນຍາ. ລາງວັນການເສັງຈະມອບໃນເດືອນ ກັນຍາ 2022. ນອກຈາກໃບຢັ້ງຢືນຂອງກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ເຈົ້າຂອງຜົນງານ, ຫົວໜ່ວຍທີ່ຄວ້າໄດ້ລາງວັນຍັງຈະໄດ້ຮັບເງິນຈຳສົດນວນ 100 ລ້ານດົ່ງ.