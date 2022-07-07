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ຂ່າວສານ

ປຸກລະດົມການເສັງປະດິດສັນຍາລັກ “ການຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ”

ສັນຍາລັກ (logo) ຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນວິໄສທັດຂອງໂຄງການຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດດ້ວຍ 3 ເສົ້າຄ້ຳແມ່ນ: ລັດຖະບານດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ແລະ ສັງຄົມດີຈີຕອນ.
  ພິທີປຸກລະດົມ (ພາບ: Vietnam+)  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 05 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດພິທີປຸກລະດົມການເສັງປະດິດສັນຍາລັກ “ການຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ”. ສັນຍາລັກ (logo) ຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນວິໄສທັດຂອງໂຄງການຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດດ້ວຍ 3 ເສົ້າຄ້ຳແມ່ນ: ລັດຖະບານດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ແລະ ສັງຄົມດີຈີຕອນ.

ຄະນະຈັດຕັ້ງຈະຮັບເອກະສານເຂົ້າຮ່ວມການເສັງຕາມຮູບແບບໂດຍກົງ ແລະ ທາງໄກແຕ່ວັນທີ 05 ກໍລະກົດ ຫາວັນທີ 05 ກັນຍາ. ລາງວັນການເສັງຈະມອບໃນເດືອນ ກັນຍາ 2022. ນອກຈາກໃບຢັ້ງຢືນຂອງກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ເຈົ້າຂອງຜົນງານ, ຫົວໜ່ວຍທີ່ຄວ້າໄດ້ລາງວັນຍັງຈະໄດ້ຮັບເງິນຈຳສົດນວນ 100 ລ້ານດົ່ງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ ສ​ປ​ຊ

ຫວຽດ​ນາມ ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ ສ​ປ​ຊ

ຫວຽດນາມ ມານະພະຍາຍາມປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາສິດທິມະນຸດ ສປຊ.
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