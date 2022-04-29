ຂ່າວສານ
ປຶກສາຫາລືປະຈຳປີ ຂັ້ນລັດຖະມົນຕີ ລະຫວ່າງ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວຄັ້ງທີ 9
ໂດຍຕອບສະໜອງຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ລາວ ແລະ ປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມື ລະຫວ່າງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ, ທ່ານບຸ່ຍທັງເຊີນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ, ສົມທົບກັບການເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຂັ້ນລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວຄັ້ງທີ 9 ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 27 – 29 ເມສາ.
ທີ່ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຂັ້ນລັດຖະມົນຕີ ລະຫວ່າງ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວຄັ້ງທີ 9 ເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 28 ເມສາ, ສອງຝ່າຍໄດ້ສະແດງຄວາມປິຕິຊົມຊື່ນຕໍ່ຜົນງານສຳຄັນໃນການພົວພັນຮ່ວມມືສຳຄັນສອງຝ່າຍ ໃນທຸກຂົງເຂດ. ສອງຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຮັບໃຊ້ການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ພົບປະຂັ້ນສູງ ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ; ພ້ອມກັບບັນດາກະຊວງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຂອງສອງປະເທດ ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຂັ້ນສູງ ແລະ ໝາກຜົນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 44 ຂອງ ຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ໃນນັ້ນ ແມ່ນ ຈັດການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫລອງ “ປີສາມັກຄີ ມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ 2022”ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ.
ລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນຢູ່ ເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ, ພ້ອມກັບບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ຮັກສາຫຼັກໝັ້ນລວມຂອງ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບບັນຫາທະເລຕາເວັນອອກ, ແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງກັນໂດຍສັນຕິວິທີ, ເຄົາລົບກົດໝາຍສາກົນ ແລະ ສົນທິສັນຍາຂອງ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລ ປີ 1982 (UNCLOS), ປະຕິບັດຖະແຫຼງການວ່າດ້ວຍການປະພຶດຂອງບັນດາຝ່າຍຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ DOC ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ມຸ່ງໄປເຖິງການສ້າງກົດແຫ່ງການປະພຶດຂອງບັນດາຝ່າຍຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ COC ໃຫ້ສຳເລັດ