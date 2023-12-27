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ຂ່າວສານ

ປີ 2023 ການ​ເບີກ​ຈ່າຍ​ທຶນ FDI ບັນ​ລຸ​ລະ​ດັບ​ສະ​ຖິ​ຕິ ເກືອບ 23,2 ຕື້ USD

ການເບີກຈ່າຍງົບປະມານບັນລຸເກືອບ 23,2 ຕື້ USD, ຊຶ່ງແມ່ນລະດັບການເບີກຈ່າຍສູງສຸດນັບແຕ່ກ່ອນມາຮອດປັດຈຸບັນຂອງ ຫວຽດນາມ.

ຕາມກົມລົງທຶນຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ໄລ່ຮອດວັນທີ 20 ທັນວາ, ຍອດທຶນຈົດທະບຽນການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ບັນລຸ 36,6 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 32% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ. ໃນນັ້ນ, ການເບີກຈ່າຍງົບປະມານບັນລຸເກືອບ 23,2 ຕື້ USD, ຊຶ່ງແມ່ນລະດັບການເບີກຈ່າຍສູງສຸດນັບແຕ່ກ່ອນມາຮອດປັດຈຸບັນຂອງ ຫວຽດນາມ. ເງິນລົງທຶນຕ່າງປະເທດສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນທີ່ມີທ່າແຮງໃນການດຶງດູດການລົງທຶນຕ່າງປະເທດຄື ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ຫາຍຟ່ອງ, ກວ໋າງນິງ, ບັກຢາງ, ຖາຍບິງ, ຮ່າໂນ້ຍ, ບັກນິງ, ເງ້ອານ, ບິ່ງເຢືອງ ແລະ ດົງນາຍ. ປີ 2023, ບັນດານັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດໄດ້ລົງທຶນເຂົ້າ 18 ຂະແໜງການໃນຍອດຈຳນວນ 21 ຂະແໜງເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ. ໃນນັ້ນ, ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ, ການປະດິດສ້າງໄດ້ນຳໜ້າດ້ວຍຍອດເງິນລົງທຶນບັນລຸກວ່າ 23,5 ຕື້ USD; ຂະແໜງອະສັງຫາລິມະຊັບຢືນອັນດັບທີ 2 ດ້ວຍຍອດເງິນລົງທຶນເກືອບ 4,67 ຕື້ USD. ປີ 2023, ມີ 111 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນມີໂຄງການລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ, ໃນນັ້ນ ສິງກະໂປ ນຳໜ້າດ້ວຍຍອດເງິນລົງທຶນກວ່າ 6,8 ຕື້ USD, ຖັດມາແມ່ນ ຍີ່ປຸ່ນ, ຮົ່ງກົງ (ຈີນ), ຈີນ, ສ.ເກົາຫຼີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດສະມາຄົມຊາວກະສິກອນ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ VIII, ອາຍຸການ 2023 – 2028

ໄຂກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດສະມາຄົມຊາວກະສິກອນ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ VIII, ອາຍຸການ 2023 – 2028

ດ້ວຍຫົວຂໍ້ວ່າ “ສາມັກຄີ - ປະຊາທິປະໄຕ - ປະດິດຄິດສ້າງ - ຮ່ວມມື - ພັດທະນາ”, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຄົມຊາວກະສິກອນ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ VIII ໄດ້ມີຜູ້ແທນເກືອບ 1 ພັນຄົນ ທີ່ຕາງໜ້າໃຫ້ສະມາຊິກ, ຊາວກະສິກອນກ່ວາ 10 ລ້ານຄົນໃນທົ່ວປະເທດ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມ.
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