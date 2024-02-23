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ຂ່າວສານ

ປີທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ 2024 ພາແຂກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າຮ່ວມ “ການລົງຕົວຈິງທີ່ບໍ່ມີບ່ອນສິ້ນສຸດ”

ທີ່ການປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ, ຄະນະຈັດຕັ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປີທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ 2024 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ດ້ຽນບຽນຝູ ສະຫງ່າລາສີ - ການລົງຕົວຈິງທີ່ບໍ່ມີບ່ອນສິ້ນສຸດ”, ຕິດພັນກັບການສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ (7/5/1954 – 7/5/2024).
ການປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 21 ກຸມພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ໄດ້ດຳເນີນການປະຊຸມຂ່າວແນະນຳປີທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ - ດ້ຽນບຽນ 2024. ທີ່ການປະຊຸມຂ່າວ, ຄະນະຈັດຕັ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປີທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ 2024 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ດ້ຽນບຽນຝູ ສະຫງ່າລາສີ - ການລົງຕົວຈິງທີ່ບໍ່ມີບ່ອນສິ້ນສຸດ”, ຕິດພັນກັບການສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ (7/5/1954 – 7/5/2024). ປີທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ 2024 ມີເກືອບ 170 ໂຄງການ, ເຫດການຢູ່ລະດັບສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ. ທ່ານນາງ ຈິງທິຖຸຍ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:   

“ໄປຄຽງຄູ່ກັບບັນດາມູນເຊື້ອດ້ານປະຫວັດສາດ, ວັດທະນະທຳແລ້ວ, ແຂວງ ດ້ຽນບຽນ ຍັງແມ່ນເຂດດິນແດນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ເພື່ອພັດທະນາບັນດາຂົງເຂດທ່ອງທ່ຽວ. ດ້ວຍບັນດາທ່າແຮງ, ດ້ຽນບຽນ ກໍ່ໄດ້ກຳນົດທິດສຸມໃສ່ເພື່ອພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຜ່ານການສ້າງການກຳນົດທິດພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວປີ 2025, ກຳນົດທິດຮອດປີ 2030, ແຂວງ ດ້ຽນບຽນ ໄດ້ກຳນົດແຈ້ງ: ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງກາຍເປັນຂະແໜງເສດຖະກິດປາຍແຫຼມ ບົນບັນດາພື້ນຖານການຂຸດຄົ້ນບັນດາຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າໄດ້ປຽບດ້ວຍ 3 ເສົາຄ້ຳຕົ້ນຕໍແມ່ນການທ່ອງທ່ຽວປະຫວັດສາດຈິດວິນຍານ, ການທ່ອງທ່ຽວສີສັນວັດທະນະທຳຊົນເຜົ່າ, ຄົ້ນຫາທິວທັດທຳມະຊາດ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວພັກເຊົາ, ບັນເທິງ, ບຳລຸງສຸຂະພາບ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເວືອງ​ດິ່ງ​ເຫວ​ະ: ​ປັບ​ປຸງບັນ​ດາ​ເອ​ກະ​ສານ​ໃຫ້​ສຳ​ເລັດ​ສົມ​ບູນ ເພື່ອ​ກະ​ກ​ຽມ​ໃຫ້​ແກ່​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ໄໝ​ສາ​ມັນ​ເທື່ອ​ທີ 7, ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ຊຸດ​ທີ 15

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເວືອງ​ດິ່ງ​ເຫວ​ະ: ​ປັບ​ປຸງບັນ​ດາ​ເອ​ກະ​ສານ​ໃຫ້​ສຳ​ເລັດ​ສົມ​ບູນ ເພື່ອ​ກະ​ກ​ຽມ​ໃຫ້​ແກ່​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ໄໝ​ສາ​ມັນ​ເທື່ອ​ທີ 7, ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ຊຸດ​ທີ 15

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບການອະພິປາຍ, ຮັບເອົາຄຳເຫັນ, ປັບປຸງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຳເນົາເອກະສານ (ສະບັບປັບປຸງ) ດ້ວຍຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມສູງຈາກບັນດາສະມາຊິກໃນຄະນະ, ມີພື້ນຖານເພື່ອໃຫ້ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

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