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ຂ່າວສານ

ປິດງານບຸນ Festival ຈ່າງອານ ເຊື່ອມຕໍ່ມໍລະດົກ - ນິງບິ່ງ 202

Festival ຈ່າງອານ ເຊື່ອມຕໍ່ມໍລະດົກ - ນິງບິ່ງ ປີ 2022 ຖືກຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 17-19 ພະຈິກ ເພື່ອຍູ້ແຮງການໂຄສະນາພາບພົດ, ມໍລະດົກວັດທະນະທຳ ນິງບິ່ງ
  ພິທີປິດງານບຸນ Festival ຈ່າງອານ (ພາບ: TTXVN)  

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 19 ພະຈິກ, ຢູ່ຄຸ້ມຖະໜົນເກົ່າ ຮວາລື (ນະຄອນ ນິງບິ່ງ), ຄະນະຈັດຕັ້ງງານບຸນ Festival ບໍລະດົກ ນິງບິ່ງ ຈັດພິທີປິດງານບຸນ Festival ຈ່າງອານ ເຊື່ອມຕໍ່ມໍລະດົກ - ນິງບິ່ງ ປີ 2022, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງປະຊົນ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວນັບພັນຄົນ.

Festival ຈ່າງອານ ເຊື່ອມຕໍ່ມໍລະດົກ - ນິງບິ່ງ ປີ 2022 ຖືກຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 17-19 ພະຈິກ ເພື່ອຍູ້ແຮງການໂຄສະນາພາບພົດ, ມໍລະດົກວັດທະນະທຳ ນິງບິ່ງ ເວົ້າສະເພາະ ແລະ ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນໃນທົ່ວປະເທດເວົ້າລວມ ກັບເພື່ອນມິດຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ໃນຂອບເຂດງານບຸນ Festival,  ໄດ້ຈັດການເຄື່ອນໄຫວ, ລາຍການທີ່ມີຄວາມໝາຍຫຼາຍຢ່າງ, ມີຄວາມເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ແຜ່ກະຈາຍຢ່າງສູງ. ໃນນັ້ນພົ້ນເດັ່ນແມ່ນພິທີໄຂງານວາງສະແດງ, ງານບຸນຖະໜົນ “ການເດີນທາງມໍລະດົກ” ແລະ ງານສະແດງສິລະປະດົນຕີ, ໄດ້ດຶງດູດປະຊາຊົນມາຊົມເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ.

ທີ່ພິທີປິດ, ປະຊາຊົນ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮັບຊົມບັນດາລາຍການສະແດງສິລະປະພິເສດມີຊື່ວ່າ “ພົບປະແລກປ່ຽນ - ເຊື່ອມຕໍ່ - ແຜ່ກະຈາຍ” ໂດຍບັນດານັກສິລະປະກອນ, ນັກສິລະປິນຂຶ້ນກັບບັນດາແຂວງ, ນະຄອນ, ຄະນະສິລະປະເຂົ້າວຮ່ວມ Festival ສະແດງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ຢູ່ ກຳປູເຈຍ

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ຢູ່ ກຳປູເຈຍ

ກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາສາກົນ, ການນຳ 2 ທ່ານຖືວ່າ 2 ພັກ, 2 ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ 2 ປະເທດຕ້ອງເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີ, ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ, ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ
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