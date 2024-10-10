ຂ່າວສານ
ປັບປຸງຄວາມສາມັກຄີ ອາຊຽນ ແມ່ນຄວາມຮຽກຮ້ອງທີ່ພາວະວິໄສ, ມີການຄັດເລືອກຍຸດທະສາດ ແລະ ບຸລິມະສິດແຖວໜ້າຂອງ ອາຊຽນ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ຕຸລາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ (ລາວ), ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 44, 45 ແລະ ກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ພ້ອມກັບການນຳບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມືໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ - ຈີນ ຄັ້ງທີ 27, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ - ສ.ເກົາຫຼີ ຄັ້ງທີ 25 ແລະ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ - ຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ 27.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 9 ຕຸລາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການໂອ້ລົມສົນທະນາກັບຜູ້ຕາງໜ້າສະພາລັດຖະສະພາ ອາຊຽນ (AIPA), ສະພາທີ່ປຶກສາດຳເນີນທຸລະກິດ ອາຊຽນ (ASEAN-BAC) ແລະ ຊາວໜຸ່ມ ອາຊຽນ.
ໂດຍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ຫົວຂໍ້ຂອງ AIPA ໃນປີນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສະເໜີບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ແລະ ລັດຖະບານຕ້ອງຮ່ວມເດີນທາງຊຸກຍູ້ບັນດາກຳລັງໜູນເຕີບໂຕໃໝ່ຄື: ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດແບ່ງປັນ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ… ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາຕ້ອງສາມັກຄີກັນ, ໜູນຊ່ວຍເຊິ່ງກັນແລະກັນເພື່ອສ້າງລະບອບລະບຽບການ, ປະກອບສ່ວນຮັບປະກັນລັກສະນະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ, ເຊື່ອມຈອດ, ຮອບດ້ານ ແລະ ກວມລວມຂອງການພັດທະນາ.
ໂດຍສະແດງຄວາມຍິນດີຕໍ່ບັນດາໝາກຜົນດ້ານເສດຖະກິດຢູ່ພາກພື້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຕີລາຄາສູງການປະກອບສວ່ນຂອງປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ, ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບ “ການເຊື່ອມຈອດການຄ້າດີຈີຕອນ” ໃນປີ 2025 ຂອງປະທານ ອາຊຽນ - BAC ມາເລເຊຍ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີ ອາຊຽນ - BAC ເພີ່ມທະວີການເຂົ້າຮ່ວມແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາໃຫຍ່ຢູ່ພາກພື້ນຄື: ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ປະຊາຊົນມີອາຍຸສູງ, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດໝົດກ້ຽງ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດສີຂຽວ.