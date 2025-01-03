ຂ່າວສານ
ປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ ຢາກສ້າງຕັ້ງກົນໄກຮ່ວມມືກັບ ຈີນ ກ່ຽວກັບ AI
ວັນທີ 01 ມັງກອນ, ສຳນັກຂ່າວສານ TASS ຂອງ ລັດເຊຍ ໄດ້ໃຫ້ຂ່າວວ່າ ທ່ານປະທານາທິບໍດີປະເທດນີ້ Vladimir Putin ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານ ແລະ Sberbank - ທະນາຄານໃຫຍ່ສຸດຂອງປະເທດນີ້ - ພັດທະນາກົນໄກຮ່ວມມືກັບ ຈີນ ໃນຂົງເຂດປັນຍາປະດິດ (AI). ປັດຈຸບັນ, ລັດເຊຍ ພວມລົງທຶນຢ່າງແຮງເພື່ອສາມາດເປັນເຈົ້າຂອງເຕັກໂນໂລຢີຊິບຄວາມໄວສູງ, ໜຶ່ງໃນບັນດາຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຢີທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍການໝັ້ນໝາຍຂອງສະຕະວັດທີ XXI.
ບັນດາບໍລິສັດຜະລິດຊິບໃນໂລກ ໄດ້ຢຸດຕິການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນໄປຍັງ ລັດເຊຍ, ຍ້ອນຖືກຜົນກະທົບຈາກບັນດາມາດຕະການຈໍາກັດການສົ່ງອອກເຕັກໂນໂລຢີທີ່ກ້າວໜ້າ ໂດຍບັນດາປະເທດຕາເວັນຕົກຈັດວາງ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບຖືວ່າ ສົ່ງຜົນກະທົບຫຼາຍຢ່າງຕໍ່ບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາ AI ຂອງ ລັດເຊຍ. ໃນສານອວຍພອນປີໃໝ່ສົ່ງເຖິງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ ຢັ້ງຢືນເຖິງ ສາຍພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືອັນເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງ ແລະ ຍືນຍົງລະຫວ່າງສອງປະເທດ.