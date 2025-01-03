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ຂ່າວສານ

ປະ​ທ​າ​ນາ​ທ​ິ​ບໍ​ດີ ລັດ​ເຊຍ ຢາກ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ກົນ​ໄກ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ ຈີນ ກ່ຽວ​ກັບ AI

ລັດເຊຍ ພວມລົງທຶນຢ່າງແຮງເພື່ອສາມາດເປັນເຈົ້າຂອງເຕັກໂນໂລຢີຊິບຄວາມໄວສູງ, ໜຶ່ງໃນບັນດາຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຢີທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍການໝັ້ນໝາຍຂອງສະຕະວັດທີ XXI.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີປະເທດນີ້ Vladimir Putin ແລະ ທ່ານປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ (ພາບ: THX/TTXVN)

ວັນທີ 01 ມັງກອນ, ສຳນັກຂ່າວສານ TASS ຂອງ ລັດເຊຍ ໄດ້ໃຫ້ຂ່າວວ່າ ທ່ານປະທານາທິບໍດີປະເທດນີ້ Vladimir Putin ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານ ແລະ Sberbank - ທະນາຄານໃຫຍ່ສຸດຂອງປະເທດນີ້ - ພັດທະນາກົນໄກຮ່ວມມືກັບ ຈີນ ໃນຂົງເຂດປັນຍາປະດິດ (AI). ປັດຈຸບັນ, ລັດເຊຍ ພວມລົງທຶນຢ່າງແຮງເພື່ອສາມາດເປັນເຈົ້າຂອງເຕັກໂນໂລຢີຊິບຄວາມໄວສູງ, ໜຶ່ງໃນບັນດາຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຢີທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍການໝັ້ນໝາຍຂອງສະຕະວັດທີ XXI.

ບັນດາບໍລິສັດຜະລິດຊິບໃນໂລກ ໄດ້ຢຸດຕິການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນໄປຍັງ ລັດເຊຍ, ຍ້ອນຖືກຜົນກະທົບຈາກບັນດາມາດຕະການຈໍາກັດການສົ່ງອອກເຕັກໂນໂລຢີທີ່ກ້າວໜ້າ ໂດຍບັນດາປະເທດຕາເວັນຕົກຈັດວາງ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບຖືວ່າ ສົ່ງຜົນກະທົບຫຼາຍຢ່າງຕໍ່ບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາ AI ຂອງ ລັດເຊຍ. ໃນສານອວຍພອນປີໃໝ່ສົ່ງເຖິງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin  ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ ຢັ້ງຢືນເຖິງ ສາຍພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືອັນເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງ ແລະ ຍືນຍົງລະຫວ່າງສອງປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນຳເອົາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດໃຫ້ຖືກກັບທີ່ຕັ້ງ

ນຳເອົາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດໃຫ້ຖືກກັບທີ່ຕັ້ງ

ມະຕິເລກທີ 37 ໂດຍກົມການເມືອງປະກາດໃຊ້ຫວ່າງແລ້ວນີ້ ໄດ້ຮັບຖືວ່າ ແມ່ນບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນການພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ການຫັນເປັນດິຈີຕອນແຫ່ງຊາດ. ມະຕິສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຄາດຫວັງບືນຕົວຂຶ້ນຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ. ມະຕິສຸມໃສ່ແກ້ໄຂບັນດາຈຸດອຸດຕັນເພື່ອປົດປ່ອຍກຳລັງປະດິດຄິດສ້າງ, ກຳລັງແຮງງານ ແລະ ແຫລ່ງກຳລັງລົງທຶນຂອງທົ່ວສັງຄົມໃຫ້ແກ່ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ການຫັນເປັນດິຈີຕອນ.
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