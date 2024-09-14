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ຂ່າວສານ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ Indonesia Prabowo Subianto ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ

ທ່ານ Prabowo Subianto ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ ແຕ່ວັນທີ 13-14 ກັນຍາ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Indonesia Prabowo Subianto (ພາບ: Reuters)

ວັນທີ 13 ກັນຍາ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ອອກແຈ້ງການໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Indonesia Prabowo Subianto ຜູ້ທີ່ຫາກໍ່ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ ແຕ່ວັນທີ 13-14 ກັນຍາ. ການຢ້ຽມຢາມຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫ່ຍ, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ.

ຫວຽດນາມ ແລະ Indonesia ມີການພົວພັນທີ່ເປັນມູນເຊື້ອມາແຕ່ດົນນານ. ວັນທີ 30 ທັນວາປີ 1955, Indonesia ກາຍເປັນປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ທຳອິດ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດກັບ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ.

ປີ 2025, ສອງປະເທດຈະສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນເອກະລາດ ແລະ 70 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ, ນີ້ຈະແມ່ນຂີດໝາຍສຳຄັນເພື່ອໃຫ້ການພົວພັນສອງຝ່າຍໄດ້ຮັບການຍົກສູງຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດມຸ່ງໄປເຖິງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຂດຖືກນ້ຳຖ້ວມ

ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດມຸ່ງໄປເຖິງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຂດຖືກນ້ຳຖ້ວມ

ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈພ້ອມກັບປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດມຸ່ງໄປເຖິງທາງທິດເໜືອ, ບັນດາອົງການ ແລະ ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ສືບຕໍ່ປຸກລະດົມການຂົນຂວາຍແຜ່ບໍລິຈາກ
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