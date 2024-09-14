ຂ່າວສານ
ປະທານາທິບໍດີ Indonesia Prabowo Subianto ຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ
ວັນທີ 13 ກັນຍາ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ອອກແຈ້ງການໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Indonesia Prabowo Subianto ຜູ້ທີ່ຫາກໍ່ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ ແຕ່ວັນທີ 13-14 ກັນຍາ. ການຢ້ຽມຢາມຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫ່ຍ, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ.
ຫວຽດນາມ ແລະ Indonesia ມີການພົວພັນທີ່ເປັນມູນເຊື້ອມາແຕ່ດົນນານ. ວັນທີ 30 ທັນວາປີ 1955, Indonesia ກາຍເປັນປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ທຳອິດ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດກັບ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ.
ປີ 2025, ສອງປະເທດຈະສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນເອກະລາດ ແລະ 70 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ, ນີ້ຈະແມ່ນຂີດໝາຍສຳຄັນເພື່ອໃຫ້ການພົວພັນສອງຝ່າຍໄດ້ຮັບການຍົກສູງຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່.