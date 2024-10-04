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ຂ່າວສານ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອຽກ​ລັງ ຍ້ອງ​ຍໍ​ບົດ​ບາດ​ສຳ​ຄັນ ແລະ ຕັ້ງ​ໜ້າ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ການ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ຢູ່​ພາກ​ພື້ນ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 2 ຕຸລາ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອຽກລັງ, Michael D.Higgins, ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຈັດງານລ້ຽງຕ້ອນຮັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ທີ່ພວມຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ອຽກລັງ.
ທ່ານປະທານາບໍດີ ອຽກລັງ, Michael D.Higgins ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ຖ່າຍຮູບພ້ອມກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ

ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານາບໍດີ ອຽກລັງ, Michael D.Higgins, ໄດ້ສະແດງຄວາມຫວັງວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຈະປະກອບສ່ວນຮັກສາ ແລະ ປັບປຸງໄມຕີຈິດມິດຕະພາບ ແລະ ນັບມື້ນັບພັດທະນາຂອງສອງປະເທດ ອຽກລັງ ແລະ ຫວຽດນາມ. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Michael D.Higgins ໄດ້ສະແດງຄວາມແບ່ງປັນຕໍ່ກັບຜົນເສຍຫາຍໂດຍພາຍຸ Yagi ກໍ່ຂຶ້ນກັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ; ພ້ອມທັງໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ໃນນາມເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍາວນານຂອງ ຫວຽດນາມ, ອຽກລັງ ຈະໃຫ້ການໜູນຊ່ວຍມະນຸດສະທຳ.

        ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອຽກລັງ, Michael D.Higgins, ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍບົດບາດສຳຄັນ ແລະ ຕັ້ງໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ພາກພື້ນ, ລວມທັງບັນດາວິທີການທູດທີ່ບໍ່ຮ່ວມສຳພັນ ແລະ ນະໂຍບາຍ “4 ບໍ່” - ບໍ່ຮ່ວມສຳພັນດ້ານການທະຫານ, ບໍ່ສ້າງພັກພວກກັບປະເທດໜຶ່ງເພື່ອຕ້ານປະເທດອື່ນ, ບໍ່ມີຖານທີ່ໝັ້ນການທະຫານຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຫຼື ນຳໃຊ້ ຫວຽດນາມ ເປັນແປ້ນຢັນເພື່ອຕີຕ້ານບັນດາປະເທດອື່ນ ແລະ ບໍ່ນາບຂູ່ ຫຼື ນຳໃຊ້ກຳລັງອາວຸດ; ພ້ອມທັງເນັ້ນໜັກວ່າ ຍຸດທະສາດບໍ່ຮ່ວມສຳພັນນີ້ ແລະ ບັນດາສາຍພົວພັນທີ່ປອດໃສ, ສະເໝີພາບກັບບັນດາປະເທດໃຫຍ່ ໄດ້ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດໃຫຍ່ໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເດັດ​ດຽວ​ຄັດ​ຄ້ານ​ການ​ປ​ະ​ພຶດທີ່​ຮຸນ​ແຮງ​ຂອງ​ກຳ​ລັງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ກົດ​ໝາຍ ຈີນ ​ຕໍ່​ກັບ​ຊາວ​ປະ​ມົງ ຫວຽດ​ນາມ

ເດັດ​ດຽວ​ຄັດ​ຄ້ານ​ການ​ປ​ະ​ພຶດທີ່​ຮຸນ​ແຮງ​ຂອງ​ກຳ​ລັງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ກົດ​ໝາຍ ຈີນ ​ຕໍ່​ກັບ​ຊາວ​ປະ​ມົງ ຫວຽດ​ນາມ

ກຳລັງປະຕິບັດກົດໝາຍ ຈີນ ໄດ້ປາບປາມ, ຕີບາດເຈັບ ແລະ ຢຶດຊັບສິນຂອງຊາວປະມົງ ຫວຽດນາມ ໃນກ່ຳປັ່ນຫາປາ QNg 95739 TS (ແຂວງ ກວ໋າງງາຍ) ໃນຂະນະທີ່ພວມເຄື່ອນໄຫວຢູ່ເຂດໝູ່ເກາະຮວ່າງຊາ ຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນວັນທີ 29 ກັນຍາ.
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