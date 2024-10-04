ຂ່າວສານ
ປະທານາທິບໍດີ ອຽກລັງ ຍ້ອງຍໍບົດບາດສຳຄັນ ແລະ ຕັ້ງໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ພາກພື້ນ
ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານາບໍດີ ອຽກລັງ, Michael D.Higgins, ໄດ້ສະແດງຄວາມຫວັງວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຈະປະກອບສ່ວນຮັກສາ ແລະ ປັບປຸງໄມຕີຈິດມິດຕະພາບ ແລະ ນັບມື້ນັບພັດທະນາຂອງສອງປະເທດ ອຽກລັງ ແລະ ຫວຽດນາມ. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Michael D.Higgins ໄດ້ສະແດງຄວາມແບ່ງປັນຕໍ່ກັບຜົນເສຍຫາຍໂດຍພາຍຸ Yagi ກໍ່ຂຶ້ນກັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ; ພ້ອມທັງໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ໃນນາມເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍາວນານຂອງ ຫວຽດນາມ, ອຽກລັງ ຈະໃຫ້ການໜູນຊ່ວຍມະນຸດສະທຳ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອຽກລັງ, Michael D.Higgins, ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍບົດບາດສຳຄັນ ແລະ ຕັ້ງໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ພາກພື້ນ, ລວມທັງບັນດາວິທີການທູດທີ່ບໍ່ຮ່ວມສຳພັນ ແລະ ນະໂຍບາຍ “4 ບໍ່” - ບໍ່ຮ່ວມສຳພັນດ້ານການທະຫານ, ບໍ່ສ້າງພັກພວກກັບປະເທດໜຶ່ງເພື່ອຕ້ານປະເທດອື່ນ, ບໍ່ມີຖານທີ່ໝັ້ນການທະຫານຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຫຼື ນຳໃຊ້ ຫວຽດນາມ ເປັນແປ້ນຢັນເພື່ອຕີຕ້ານບັນດາປະເທດອື່ນ ແລະ ບໍ່ນາບຂູ່ ຫຼື ນຳໃຊ້ກຳລັງອາວຸດ; ພ້ອມທັງເນັ້ນໜັກວ່າ ຍຸດທະສາດບໍ່ຮ່ວມສຳພັນນີ້ ແລະ ບັນດາສາຍພົວພັນທີ່ປອດໃສ, ສະເໝີພາບກັບບັນດາປະເທດໃຫຍ່ ໄດ້ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດໃຫຍ່ໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ.