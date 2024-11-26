ຂ່າວສານ
ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ຜູ້ທີ່ຫາກໍ່ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງ ຖະແຫລງວ່າ ຈັດວາງອັດຕາພາສີສຳລັບ ການາດາ, ເມກຊີໂກ, ຈີນ
ວັນທີ 25 ພະຈິກ, ທ່ານ Donald Trump ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ຜູ້ທີ່ຫາກໍ່ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງ ໄດ້ຖະແຫລງວ່າ ຈະຈັດວາງອັດຕາພາສີ 25% ສຳລັບທັງໝົດຜະລິດຕະພັນຈາກ ເມກຊີໂກ ແລະການາດາ ແລະອີກ 10% ສຳລັບສິນຄ້າມາຈາກ ຈີນ.ໃນບົດຂຽນເອົາລົງໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ Truth Social, ທ່ານ Trump ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ບັນດາຂໍ້ກຳນົດຈັດວາງອັດຕາພາສີສຳລັບເມຊີໂກ ແລະການາດາ ຈະນອນໃນບັນດາລັດຖະດຳລັດອຳນາດບໍລິຫານຊື່ງຈະເຊັນໃນວັນທີ 20 ມັງກອນປີຫນ້າ ເມື່ອທ່ານ ຮັບດຳລົງຕຳແຫນ່ງປະທານາທິບໍດີອາເມລິກາ ຢ່າງເປັນທາງການ. ລະດັບອັດຕາພາສີດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຈົນເຖິງເວລາສອງປະເທດຮັດແຫນ້ນມາດຕະການສະກັດກັ້ນຢາເສບຕິດ ພິເສດແມ່ນ fentanyl, ແລະ ສະພາບຊາວອົບພະຍົບຂ້າມຊາຍແດນຜິດກົດໝາຍ.
ສຳລັບ ຈີນ, ທ່ານປະທານນາທິບໍດີ Donald Trump ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຈະເພີ່ມເຕີມ 10% ອັດຕາພາສີສຳລັບຈີນ, ນອກຈາກບັນດາປະເພດພາສີເພີ່ມເຕີມ, ສຳລັບທັງໝົດຜະລິດຕະພັນຂອງປະເທດນີ້.