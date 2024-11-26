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ຂ່າວສານ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຜູ້​ທີ່​ຫາກໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເລືອກຕັ້ງ ຖະ​ແຫລງວ່າ ຈັດ​ວາງ​ອັດ​ຕາ​ພາ​ສີ​ສຳ​ລັບ ກາ​ນາ​ດາ, ເມ​ກຊີ​ໂກ, ຈີນ

ທ່ານ Donald Trump ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ຜູ້ທີ່ຫາກໍ່ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງ ໄດ້ຖະແຫລງວ່າ ຈະຈັດວາງອັດຕາພາສີ 25% ສຳລັບທັງໝົດຜະລິດຕະພັນຈາກ ເມກຊີໂກ ແລະການາດາ ແລະອີກ 10% ສຳລັບສິນຄ້າມາຈາກ ຈີນ.
ທ່ານ Donald Trump ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ຜູ້ທີ່ຫາກໍ່ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງ (ພາບ: Reuters)

ວັນທີ 25 ພະຈິກ, ທ່ານ Donald Trump ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ຜູ້ທີ່ຫາກໍ່ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງ ໄດ້ຖະແຫລງວ່າ ຈະຈັດວາງອັດຕາພາສີ 25% ສຳລັບທັງໝົດຜະລິດຕະພັນຈາກ ເມກຊີໂກ ແລະການາດາ ແລະອີກ 10% ສຳລັບສິນຄ້າມາຈາກ ຈີນ.ໃນບົດຂຽນເອົາລົງໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ Truth Social, ທ່ານ Trump  ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ບັນດາຂໍ້ກຳນົດຈັດວາງອັດຕາພາສີສຳລັບເມຊີໂກ ແລະການາດາ ຈະນອນໃນບັນດາລັດຖະດຳລັດອຳນາດບໍລິຫານຊື່ງຈະເຊັນໃນວັນທີ 20 ມັງກອນປີຫນ້າ ເມື່ອທ່ານ ຮັບດຳລົງຕຳແຫນ່ງປະທານາທິບໍດີອາເມລິກາ ຢ່າງເປັນທາງການ. ລະດັບອັດຕາພາສີດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຈົນເຖິງເວລາສອງປະເທດຮັດແຫນ້ນມາດຕະການສະກັດກັ້ນຢາເສບຕິດ ພິເສດແມ່ນ fentanyl, ແລະ ສະພາບຊາວອົບພະຍົບຂ້າມຊາຍແດນຜິດກົດໝາຍ.

ສຳລັບ ຈີນ, ທ່ານປະທານນາທິບໍດີ Donald Trump ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຈະເພີ່ມເຕີມ 10% ອັດຕາພາສີສຳລັບຈີນ, ນອກຈາກບັນດາປະເພດພາສີເພີ່ມເຕີມ, ສຳລັບທັງໝົດຜະລິດຕະພັນຂອງປະເທດນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ພົບ​ປະ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ 3 ປະ​ເທດ ປະ​ຈຳປີ - ສັນ​ຍາ​ລັກ​ແກ່​ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ, ມິດ​ຕະ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ

ການ​ພົບ​ປະ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ 3 ປະ​ເທດ ປະ​ຈຳປີ - ສັນ​ຍາ​ລັກ​ແກ່​ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ, ມິດ​ຕະ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ພະຈິກ, ຢູ່ພະນົມເປັນ ໄດ້ດຳເນີນການພົບປະລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ 3 ປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ (ປະຈຳປີ). ນີ້ແມ່ນເຫດການສຳຄັນປະຈຳປີ, ສົມທົບກັບການຊ້ອມຮົບຮ່ວມລະຫວ່າງກອງທັບ 3 ປະເທດ, ກາຍເປັນສັນຍາລັກກ່ຽວກັບການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສາມປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ.
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