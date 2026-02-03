ຂ່າວສານ
ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ປະເອີບໃຈຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງກັບ ກຸຍບາ
ກ່າວຄຳເຫັນຕໍ່ວົງການນັກຂ່າວ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ຢັ້ງຢືນວ່າ ອາເມລິກາ “ພວມເລີ່ມເຈລະຈາກັບ ກຸຍບາ”, ແຕ່ທ່ານບໍ່ເຜີຍລະອຽດກ່ຽວກັບລະດັບການພົບປະ ກໍ່ຄືເວລາດຳເນີນການເຈລະຈາ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ສະແດງຄວາມປະເອີບໃຈຕໍ່ແງ່ຫວັງສອງຝ່າຍອາດສາມາດບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງ.
ຂ່າວໂດຍທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ຍົກອອກມາ 2 ວັນເມື່ອທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ລົງນາມລັດຖະດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມອັດຕາພາສີສຳລັບບັນດາປະເທດສະໜອງນ້ຳມັນໃຫ້ແກ່ກຸຍບາຍ, ຜ່ານນັ້ນສືບຕໍ່ເພີ່ມກຳລັງດັນຕໍ່ປະເທດ ກຸຍບາ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ກຸຍບາ ໄດ້ກ່າວປະນາມ ລັດຖະດຳລັດສະບັບໃໝ່ຂອງ ອາເມລິກາ ແລະ ປະກາດວ່ານີ້ແມ່ນການກະທຳເກາະຜິດສຳລັບກຸຍບາ.