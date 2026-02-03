Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ປະ​ເອີບ​ໃຈ​ຕໍ່​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ກັບ ກຸຍ​ບາ

ວັນທີ 31 ມັງກອນ, ທ່ານປະທາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າປະເທດນີ້ເລີ່ມເຈລະຈາກັບບັນດາການນຳກຸຍບາ.

ກ່າວຄຳເຫັນຕໍ່ວົງການນັກຂ່າວ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ຢັ້ງຢືນວ່າ ອາເມລິກາ “ພວມເລີ່ມເຈລະຈາກັບ ກຸຍບາ”, ແຕ່ທ່ານບໍ່ເຜີຍລະອຽດກ່ຽວກັບລະດັບການພົບປະ ກໍ່ຄືເວລາດຳເນີນການເຈລະຈາ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ສະແດງຄວາມປະເອີບໃຈຕໍ່ແງ່ຫວັງສອງຝ່າຍອາດສາມາດບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງ.

ຂ່າວໂດຍທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ຍົກອອກມາ 2 ວັນເມື່ອທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ລົງນາມລັດຖະດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມອັດຕາພາສີສຳລັບບັນດາປະເທດສະໜອງນ້ຳມັນໃຫ້ແກ່ກຸຍບາຍ, ຜ່ານນັ້ນສືບຕໍ່ເພີ່ມກຳລັງດັນຕໍ່ປະເທດ ກຸຍບາ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ກຸຍບາ ໄດ້ກ່າວປະນາມ ລັດຖະດຳລັດສະບັບໃໝ່ຂອງ ອາເມລິກາ ແລະ ປະກາດວ່ານີ້ແມ່ນການກະທຳເກາະຜິດສຳລັບກຸຍບາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ ເຂົ້​າ​ສຸ​ສານ ອາ​ໄລ​ຫາ​ປະ​ທານ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 96 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ສ້າ​ງ​ຕັ້ງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ

ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ ເຂົ້​າ​ສຸ​ສານ ອາ​ໄລ​ຫາ​ປະ​ທານ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 96 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ສ້າ​ງ​ຕັ້ງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ

ຄະນະຜູ້ແທນ ໄດ້ສະແດງຄວາມເຄົາລົບນັບຖື, ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ ອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ, ຜູ້ສ້າງຕັ້ງ, ນຳພາ, ຝືກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມ ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ເຊິ່ງແມ່ນກອງນຳໜ້າຂອງຊົນຊັ້ນກຳມະກອນ, ປະຊາຊົນຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຂອງຊາດຫວຽດນາມ.
ອ່ານເພີ່ມ

